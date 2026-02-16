남자는 혼자라 서럽고, 여자는 시댁이라 숨 막힌다 [수민이가 궁금해요]

같은 설날 다른 비명… 남녀 스트레스 1위가 정반대인 이유

설 지나면 이혼 도장? 1월 이혼 비중 8%대… 명절 갈등이 부른 ‘가족 해체’의 서막

명절 스트레스는 혼인 상태에 따라 큰 차이를 보인다는 설문조사 결과가 나왔다. 남성의 경우 이혼 후 ‘돌싱’인 상태, 여성은 ‘초혼(첫 결혼) 때’ 가장 스크레스가 컸다.

재혼정보회사 온리-유는 결혼정보업체 비에나래와 공동으로 실시한 설문조사 결과를 15일 발표했다.

이번 조사는 재혼 생활을 영위 중인 기혼자 516명(남녀 각 258명)을 대상으로 지난 9일부터 14일까지 이메일과 전화 등을 통해 ‘설 등 명절 스트레스는 혼인상태별로 볼 때 언제가 가장 컸는지’ 등에 대해 물었다.

이 질문에 대해 남성은 응답자의 31.0%가 ‘돌싱’으로 답했고, 여성은 35.3%가 ‘초혼’으로 답해 각각 가장 높은 비중을 차지했다.

여성은 초혼에 이어 ‘재혼(27.1%)’, ‘미혼(19.8%)’, ‘돌싱(17.8%)’ 순이었고, 남성은 ‘초혼(28.7%)’, ‘재혼(26.0%)’, ‘미혼(14.3%)’ 순이었다.

명절 스트레스는 남성의 경우 이혼 후 ‘돌싱’인 상태, 여성은 ‘초혼(첫 결혼) 때’ 가장 스크레스가 컸다. 사진=게티이미지뱅크

여성은 초혼 혹은 재혼 등 결혼생활을 영위할 때 설 스트레스가 가장 심했고, 남성은 결혼 실패 후 돌싱으로 보낼 때, 스트레스를 가장 많이 받는다는 걸 엿볼 수 있다.

‘전혼(초혼) 때 설 등 명절이 되면 어떤 점이 가장 힘들었습니까’라는 질문에선 남녀의 대답이 크게 엇갈렸다.

남성은 26.4%가 ‘아내 눈치 보기’를 첫손에 꼽았고, ‘아내와 일정 조율(24.3%)’, ‘경제적 부담(21.3%)’ 등의 대답이 뒤를 이었다.

여성은 ‘시가 가족의 곱지 않은 시선’으로 답한 비중이 28.3%로서 가장 앞섰고, ‘차례 음식 준비(25.2%)’와 ‘남편과 일정 조율(20.9%)’ 등이 뒤따랐다.

한편 명절 이후 이혼율이 올라간다는 통계가 나왔다.

국가데이터처가 발표한 ‘2024년 혼인·이혼 통계’에 따르면, 지난해 연간 이혼 건수는 9만 건 초반대를 기록했다.

월별로 보면 설 연휴 기간이 포함된 1~3월이 다른 달에 비해 상대적으로 높은 비중을 보이는 경향이 나타났다. 특히 1월의 경우 전체의 약 8%대 후반 수준을 차지해 상위권에 속했다.

명절 갈등의 중심에는 여전히 ‘방문 문제’가 있었다.

부부상담 교육기관 듀오라이프컨설팅이 전국 기혼 여성 403명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 58.1%는 ‘시댁 방문이 어렵고 불편하다’고 답했다. 시댁 방문을 부담스럽게 만드는 인물로는 시어머니(41.8%)가 가장 많이 꼽혔고, 시누이(21.2%)가 뒤를 이었다.