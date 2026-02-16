아일랜드 국민이 가장 사랑하는 차는… 현대 ‘투싼’

지난해 4643대 판매하며 2021년 이후 ‘베스트셀러’ 유지

아일랜드 자동차 시장에서 5년 연속 연간 판매 1위

현대차의 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 투싼이 아일랜드 자동차 시장에서 5년 연속 연간 판매 1위를 기록했다.

16일 시장조사기관 마크라인즈에 따르면 투싼은 2025년 아일랜드 시장에서 4643대가 팔렸다. 2021년 이후 5년 연속 최다 판매 차종에 올랐다.

투싼은 스코다 옥타비아, 도요타 코롤라, 기아 스포티지, 도요타 야리스 크로스등 경쟁 모델들을 제치고 1위를 유지했다.

현대차의 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 2026 투싼. 현대자동차 제공

앞서 투싼은 2021년 5468대, 2022년 6432대, 2023년 5238대, 2024년 5266대, 2025년 4643대의 판매량을 기록하며 아일랜드 베스트셀러로 자리매김했다.

아일랜드 자동차 시장은 최근 SUV 중심으로 재편되고 있다. 최근 5년간 상위 5위권 차종은 SUV 또는 크로스오버 모델이 차지하고 있다. 도심 주행과 교외 이동이 잦은 지역 특성상 소비자들이 적재 공간이 넓고, 실용성이 높은 차량을 선호하는 덕분이다.

아울러 아일랜드 자동차 시장은 유럽 내에서도 친환경 정책과 가격 민감도가 동시에 높은 시장으로 꼽힌다. 최근 몇 년간 디젤차에 대한 규제가 강화되고, 전기차 전환 과정에서 충전 인프라와 가격 부담에 대한 신중론이 확산하면서 하이브리드 중심의 SUV가 가장 현실적인 선택지가 됐다.

결국 이러한 수요가 내연기관 및 하이브리드, 마일드 하이브리드 모델을 보유한 투싼에 몰렸다는 해석이다.

한편, 지난해 아일랜드 자동차 시장에서 일본 도요타는 브랜드 기준으로 5년 연속 1위를 유지했고, 현대차도 투싼을 내세워 상위권 브랜드로 자리잡은 것으로 나타났다.

지난해 현대차의 아일랜드 판매량은 1만1813대다. 스코다, 기아와 함께 3∼5위 경쟁을 펼치고 있다.

현대차 관계자는 “아일랜드 시장에서 투싼이 장기간 선택받는 것은 SUV 실용성과 함께 하이브리드 중심의 전동화 라인업이 현지 수요와 맞아떨어진 결과”라며 “현대차 브랜드 전반에 대한 신뢰가 유럽 시장에서 확산하는 지표”라고 말했다.