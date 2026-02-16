27년 만에 일본에 밀렸다…日 성장률 1.1%로 韓 ‘추월’

한국 작년 성장률 1.0%…외환위기 이후 첫 韓日 ‘역전’

명목 GDP 662조엔·전년比 4.5%↑…“내년 전망은 달라”

일본의 지난해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1.1%를 기록해 27년 만에 한국(1.0%)을 앞선 것으로 나타났다.

일본 내각부가 16일 발표한 GDP 속보치에 따르면, 지난해 일본의 실질 기준 GDP 성장률은 1.1%로 3년 만에 최고치를 기록했다.

일본 도쿄 신주쿠 풍경. EPA연합뉴스

일본의 경제 성장률은 2021년 3.6%에서 2022년 1.3%, 2023년 0.7%, 2024년 –0.2%로 하락세를 이어오다 지난해 반등했다.

명목 GDP는 662조8000억엔(약 6253조원)으로 전년보다 4.5% 증가했다.

이에 따라 한국 경제가 외환 위기로 마이너스 성장을 기록한 1998년(-4.9%) 이후 27년 만에 일본의 성장률이 한국을 앞서게 됐다.

한국은행이 최근 발표한 한국의 지난해 실질 GDP 성장률(속보치)은 1.0%였다.

다만, 향후 성장률 수정치가 나오는 과정에서 변동 여부를 지켜볼 필요가 있다. 지난 2023년 일본의 경제 성장률은 속보치에서 한국을 웃돌았으나, 확정치에서는 다시 뒤진 바 있다.

한편, 주요 국제기구들은 내년 한국의 성장률이 다시 일본을 앞설 가능성이 크다고 예측하고 있다.

경제협력개발기구(OECD)가 지난해 12월 발표한 경제 전망 보고서를 보면, 일본의 경제성장률은 지난해 1.1%에서 내년에 0.5%로 낮아질 것으로 예상됐다. 반면, 같은 기간 한국은 1.0%에서 2.2%로 상승할 것으로 전망됐다.

지난해 일본의 분기별 실질 GDP 성장률(전 분기 대비, 계절조정)은 1분기 0.3%, 2분기 0.5%를 각각 기록한 뒤 3분기에 -0.7%로 역성장했다가 4분기에 0.1%로 소폭 반등했다.