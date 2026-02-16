SK인텔릭스, ‘SUPEX 2026’ 개최…‘AI 웰니스 플랫폼’ 진화 의지 표명

SK인텔릭스 안무인 대표이사가 지난 10일 그랜드 워커힐 서울 비스타에서 열린 ‘SUPEX 2026’에서 비전과 전략방향을 발표하고 있다. SK인텔릭스 제공

SK인텔릭스는 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 구성원 간 소통과 화합을 위한 ‘SUPEX 2026’을 개최했다고 16일 밝혔다.

지난 한 해의 성과를 돌아보고 올해 더 큰 도약과 변화에 대한 결의를 다지기 위해 마련된 행사에는 안무인 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 제품 관리·고객 서비스를 전담하는 현장 판매 조직 구성원 등 500여명이 참석했다.

자리에서 ‘AI Wellness Platform’ 진화 의지를 표명한 안 대표는 △렌탈 비즈니스의 본원적 경쟁력 강화 △고객 경험 혁신을 통한 AI 기반 Wellness Market 선도를 핵심 과제로 제시했다.

이어진 시상식에서는 판매와 서비스 등 각 영역에서 성과를 거둔 구성원 총 53명에게 상패와 상금이 수여됐고, 인기 가수 노라조와 임창정의 화려한 축하 공연이 행사의 대미를 장식하며 현장의 분위기를 최고조로 이끌어냈다.

안 대표는 “올해는 SK인텔릭스가 ‘AI Wellness Platform’ 기업으로 거듭나는 중요한 분기점이 될 것인 만큼 모든 구성원이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 향해 함께 힘차게 나아가자”고 말했다.