컬링 한일전 광고 ‘일장기’ 노출…JTBC “제작진 과실” 공식 사과

“재발 없도록 더욱 철저히 관리”

‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽’ 중계 방송사인 종합편성채널 JTBC가 전날 중간 광고 송출 과정에서의 사고에 16일 공식 사과했다.

지난 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 ‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽’ 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기 8엔드 때 한국 대표팀이 일본 스톤을 하우스에서 밀어내며 3점을 얻어내고 있다. 코르티나담페초=연합뉴스

JTBC는 이날 공식 홈페이지에 올린 사과문에서 “15일 23시23분경 컬링 한일전 생중계 중간 광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시 노출되는 사고가 있었다”고 밝혔다.

이어 “광고 종료 직후 중계방송에서 캐스터를 통해 사과의 말씀을 드렸으나, 제작진 과실로 시청자 여러분께 불편을 끼쳐 드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 덧붙였다. 그러면서 “동일한 사고가 재발하지 않게 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠다”고 했다.

앞서 JTBC는 지난 15일 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 한국과 일본의 여자 컬링 라운드로빈 5차전을 중계했다.

5엔드 종료 후 광고 송출 과정에서 화면 중앙에 광고와 무관한 일장기 그래픽이 10초 이상 등장하면서 문제가 발생했다.

6엔드 시작 전 성승현 캐스터가 “광고 중 예기치 않은 그래픽이 나갔다”며 “양해 말씀 드린다”고 사과했지만, 중계 방송사의 황당한 실수라는 점 등에서 누리꾼들의 거센 비판이 쏟아졌다.

2026~2032년 동·하계올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 JTBC는 KBS·MBC·SBS 지상파 3사에 재판매를 시도했지만, 협상이 결렬됨에 따라 이번 동계올림픽을 단독 중계하고 있다.