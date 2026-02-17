송훈, 요리괴물 도발에 분노…"다시 생각해도 열 받아"

송훈 셰프가 요리괴물 이하성의 도발에 또 한 번 분노했다.

14일 방영된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연한 천상현, 송훈, 이문정, 윤나라 셰프가 등장했다.

14일 방영된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연한 송훈 셰프가 게스트로 출연했다. JTBC 제공

이날 강호동은 "송훈과 요리괴물이 최고의 신경전이었다. 스승님 이름 걸고 도발하지 않았냐"고 물었다.

송훈과 이하성은 세계 3대 요리학교로 꼽히는 미국 명문 요리학교 CIA 출신으로, 같은 스승을 뒀다.

송훈은 "사실 어떤 애인지 잘 몰랐다. 신세대에 제일 잘나가는 셰프라고 들었다. 일대일 붙을 때 자극적으로 나를 건드렸다"며 당시 상황을 떠올렸다.

이어 "나의 첫 번째 스승이 마이클 앤서니라는 셰프다. 걔도 그 곳에서 일을 했었는데 '마이클 앤서니가 송훈 셰프님보다 제가 더 낫다고 하더라'고 말했다"며 갑자기 욕을 내뱉었다.

멤버들이 "표정이 진짜 딥빡 받았다", "보는 시청자도 욱할 정도였다"고 하자 송훈은 "미안하다. 지금 생각해도 열 받는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 "마이클 앤서니는 나의 최고의 멘토 셰프다. 그 셰프님이 얘한테 그런 얘기를 했다고 생각하니 화났다"며 "근데 얘를 안 고를 수도 없고 다른 애를 고르자니 약해 보였다. 전략적으로 잘못했다"고 설명했다.

이를 듣던 강호동이 "스승이 그런 말을 한 적이 없다는 게 팩트"라고 하자 송훈은 웃으며 "맞다"고 했다.

송훈은 "어느 날 스승님 인스타그램에 들어가 보니 누군가 영어로 '당신이 요리괴물이 송훈보다 낫다고 했다는데 팩트냐'고 글을 썼다"고 설명했다.

이어 "비하인드 스토리인데 프로필사진 찍을 때 요리괴물이 내 옆에 앉았다, 그때 '붙고 싶어서 일부러 자극적으로 말했습니다'라고 해명하더라. 그래서 '잘했다. 재미있고 이슈도 됐다'고 말했다"고 전했다.

그러자 김희철은 "거기선 잘했다고 하고 왜 여기선 욕을 하냐"고 물었고, 강호동도 "그 말에 흔들린 건 사실이지 않냐"고 거들었다. 당황한 송훈은 "지금도 화가 난다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>