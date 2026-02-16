[속보] 조국혁신당 “어머님이 몇 명인가”…“불효자 운다” 장동혁 겨냥

“여러 채 주택에 어머니가 모두 사셔야 하는 것 아닌가”

국민의힘 장동혁 대표 페이스북 캡처

이재명 대통령의 다주택자 관련 질문에 ‘새해 벽두부터 불효자가 운다’며 응수한 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥, 조국혁신당이 16일 “어머님이 몇 명이냐”며 따져 물었다.

한가선 조국혁신당 대변인은 이날 논평에서 “국민의힘 장동혁 대표가 SNS로 노모의 걱정을 전하며 대통령을 저격했다”면서 이처럼 날을 세웠다. 이어 “대통령의 다주택자 세금 정책을 두고 ‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지’라고 했다며 불효자 운운하는데, 장동혁 대표에게 ‘어머님이 몇 명인가’라고 묻는다”고 했다.

한 대변인은 “장동혁 대표 소유 주택은 6채로 알려졌고 이재명 대통령의 ‘실거주용 외 주택 처분’ 정책을 비판하려 어머니를 끌어들였다면, 여러 채 주택에 어머니가 모두 살고 계셔야 말이 되는 것 아닌가”라고 물었다. 이를 ‘전형적인 감성팔이’로 정의한 뒤에는 “노모를 남 욕하는 수단으로 쓰는 게 더 불효자”라고 직격했다.

계속해서 한 대변인은 “장동혁 대표는 부동산 정책 시시비비를 논하기 전에 주택 6채에 누가 실거주하는지부터 밝히기를 바란다”고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다”며 “대통령이 X에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다”고 썼다. 그리고는 “‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지, 에휴’라신다”며, “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 운다”고 말했다.

엑스(X·옛 트위터)에 ‘野 “李대통령 분당아파트 팔고 주식 사라” 與 “장동혁 주택 6채”’ 제목 기사를 공유한 이 대통령의 다주택자 규제 관련 질문 대응이었다.

지난해 10월 국회 공직자윤리위원회가 공개한 국회의원 재산 변동사항에 따르면 장 대표는 서울 구로동 아파트와 노모가 거주하는 충남 보령 웅천읍 단독주택 등 주택 6채의 지분 전체 또는 일부를 소유 중이다. 이에 장 대표는 “다 합쳐도 실거래가 8억5000만원 정도이며, 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”고 해명한 바 있다.