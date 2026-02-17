이순실, 위고비로 30kg 감량하더니 '발마사지'로 얼굴 반쪽 됐다

이순실이 30kg 다이어트에 성공하면서 리마인드 웨딩을 준비했다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

방송인 이순실이 30kg 감량에 성공한 뒤 리마인드 웨딩 촬영을 준비하는 모습이 공개됐다.

15일 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 몰라보게 가냘파진 이순실의 근황이 공개됐다.

이순실은 앞서 ‘사당귀’를 통해 위고비를 맞고 있다고 당당하게 밝힌 바 있다. 그는 이번 방송에서 “현재 30kg 감량했다”고 전하며 다이어트에 성공했다고 전했다.

아울러 이순실은 설을 맞아 직원들에게 거액의 선물도 건넸다. 그는 “주방장은 리프팅, 홀 매니저는 쌍꺼풀을 해줬다. 이 외에 매니저와 이사에게도 명품가방을 선물했다”고 밝혔다. 이순실의 통 큰 씀씀이에 출연진 모두 박수를 보냈다.

이순실이 받은 발마사지. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

하지만 반쪽이 된 몸매와 달리 얼굴은 그대로라 웃음을 자아내기도 했다. 이에 얼굴 사이즈 축소에 도전한 이순실은 리마인드 웨딩 촬영을 앞두고 발 경락 마사지를 받기로 했다. 다른 경락 마사지와는 다르게 발의 힘으로 얼굴 균형을 맞추고 귀밑 독소를 빼 스트레스를 줄여준다고 알려져 있다.

그러나 치료사가 발바닥을 이순실의 얼굴에 얹는 순간 그는 외마디 비명을 질렀다. 이를 지켜보던 이순실 회사의 이사는 “우리 시골에서 돼지 잡을 때 이런 소리를 내더라고요”라고 말해 웃음을 더했다.

고통은 따르지만 효과가 확실한 마사지를 받고 신기해하는 이순실. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

이순실은 “처음에는 발로 하는지 몰랐다. 손인 줄 알았는데 내가 죽을 거 같았다”며 “예뻐지는 거 진짜 어렵네요”라고 힘듦을 토로했다.

김숙이 “나는 누가 등을 좀 밟아줬으면 좋겠다”고 하자, 그는 “내가 해줄게요. 대신 갈비뼈 순서가 바뀔 수 있다”고 말해 김숙을 놀라게 했다.

한편, 탈북 방송인으로 100억 매출의 신화를 이룬 이순실의 리마인드 웨딩 과정은 ‘사당귀’ 본방송을 통해 공개된다.