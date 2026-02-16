“미인군단, 실력도 미모도 강력하네”…日 팬들 심장 저격한 韓 여자 컬링 대표팀

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 한일전에서 우리 대표팀(경기도청)이 신승을 거뒀다. 경기 결과와 무관하게 일본 열도에선 우리 대표팀을 향한 뜨거운 관심을 보이고 있다. ‘미인군단’이라고 지칭하면서 정교한 투구 실력에 빼어난 미모까지 갖췄다고 감탄을 쏟아냈다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 한국 대표팀은 15일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과 라운드로빈 5차전에서 7대 5로 승리했다.

한국 여자 컬링 국가대표 리드 설예은(왼쪽)과 경기도청 팀 멤버들. 설예은 SNS·경기도청 제공

여자 컬링은 10개 팀이 라운드로빈(그룹 내의 모든 팀이 서로 경기를 하는 방식)으로 순위를 가린 뒤 상위 4개 팀만 토너먼트에 오른다. 한국은 미국과 개막전, 덴마크와 4차전에서 졌지만 이탈리아와 영국, 일본에 승리하면서 공동 4위에 랭크됐다.

한일전 승리의 일등공신은 천재 서드 김민지였다. 2-2로 팽팽하게 맞선 5엔드에서 김민지는 단 한 번의 투구로 일본의 스톤 3개를 하우스 밖으로 밀어냈다. 김민지는 8엔드에서도 첫 번째 샷으로 하우스 안에 있던 일본 스톤 2개를 밀어냈다.

이어진 샷에서도 김민지는 한국 가드 스톤을 이용해 또 일본 스톤 2개를 제거했다. 김민지의 2연속 더블 테이크 아웃에 힘입어 우리 대표팀은 3점을 따내며 승기를 잡았다.

우리 대표팀은 9엔드에서 2점을 내주면서 바짝 쫓겼지만, 10엔드에서 스킵 김은지가 마지막 투구로 한 점을 추가하며 7대 5로 일본을 물리쳤다.

경기 결과를 떠나, 일본 열도에선 설예은을 포함한 우리 대표팀에 폭발적인 관심을 보이고 있다.

일본 매체 ‘데일리 스포츠’는 한국 대표팀에 대해 “2018 평창, 2022 베이징 대회에서도 출전해 일본에서도 친숙했던 ‘안경 선배’(김은정)가 아니라, 2014년 소치 대회에 출전한 김은지가 이끄는 팀”이라고 소개했다. 이 매체는 “한국 대표팀은 일본의 SNS상에서도 ‘미인군단’으로 화제가 됐다"면서 "리드 설예은의 미모가 주목받고 있다”면서 “사회관계망서비스(SNS) 등에서 ‘정말 미인이다’, ‘설예은 너무 귀엽다’, ‘이 사람 진짜 예쁘다’ 등의 얘기가 나오고 있다”고 일본 현지 반응을 전하기도 했다.

한국 여자 컬링 국가대표 리드 설예은(왼쪽)과 핍스 설예지 쌍둥이 자매. 설예은 SNS

다만 설예은은 영국 컬링 선수 바비 래미와 ‘국제연애’ 중이다. 이 사실은 이미 언론 등을 통해 공개된 바 있다. 해당 소식을 뒤늦게 접한 일본 팬들은 SNS 등을 통해 “영국 선수와 사귀는 듯하다”며 분하다는 반응을 보이고 있다. 다른 일본 팬들은 우리 대표팀을 향해 ‘비주얼이 너무 센 거 아니냐’는 감탄 섞인 극찬을 남기기도 했다.

같은 날 또 다른 일본 매체 ‘스포니치 아넥스’는 서드 김민지를 소개하면서 “한국 컬링계의 아이돌”이라는 호칭을 붙였다. 이 매체는 “올림픽 첫 출전인 김민지는 확실한 실력과 사랑스러운 외모를 겸비해 모국에서도 큰 인기를 얻고 있다”고 소개했다.

더 다이제스트도 “일본은 꺾은 한국 여자 컬링이 미모와 비주얼이 훌륭한 팀으로 화제”라고 보도했다. 생중계를 본 일본 팬들 사이에서 ‘미녀 군단’, ‘예쁘고 강하다’, ‘케이팝 그룹 같다’, ‘5명 모두 검은 머리를 뒤로 묶은 점이 독특하다’ 등의 반응이 나온다고 전했다. 닛칸스포츠 역시 “한국 컬링의 아이돌, 김민지의 샷이 한국 승리의 비결”이라고 보도했다.

쌍둥이 언니 설예지와 함께 컬링 선수생활을 이어가고 있는 설예은은 독보적인 실력과 빼어난 미모로 전세계 스포츠 팬들의 관심을 받고 있다. 2025~2026 컬링 슈퍼리그 올스타전에선 김은정에 이어 여자부 올스타 투표 2위에 오를 정도로 두각을 나타냈다. 지난해 열린 하얼빈 동계 아시안게임에선 동료들과 함께 단체전 금메달을 획득하는 쾌거를 달성했다.

컬링은 10팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 방식의 예선을 거쳐 상위 4팀이 준결승에 진출한다. 한국은 스웨덴(5승)과 미국(4승1패), 스위스(3승1패)에 이어 덴마크와 공동 4위다.

라운드로빈에서 6승3패 내지 5승4패를 거두면 4강행을 바라볼 수 있다. 한국은 오는 17일 오전 3시5분 중국과 6차전을 치른다. 마지막 7~9차전에 스위스(세계 1위), 스웨덴(4위), 캐나다(2위)와 연달아 맞붙게 된다. 한국은 2018 평창 대회에서 은메달을 거머쥐며 “영미~” 열풍을 일으킨 ‘팀 킴’ 이후 8년 만에 올림픽 메달 사냥에 나선다.