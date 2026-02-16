‘강릉 11㎝’ 강원 곳곳 귀성길 폭설…대설주의보 오후 해제

설 연휴 사흘째인 16일 강원 동해안과 산지에 폭설이 내려 귀성객들이 이동에 불편을 겪었다. 건조한 날씨 탓에 이어진 산불 우려는 다소 완화됐다.

기상청에 따르면 이날 오전 태백과 속초 평지를 비롯해 강릉, 동해, 삼척, 고성 평지와 강원 중·북·남부 산지에 내려졌던 대설주의보는 오후가 되면서 모두 해제됐다.

강원 산간과 동해안에 대설특보가 내려진 16일 강원 강릉시 교동 솔올택지에서 주민들이 조심스럽게 걸어가고 있다. 연합뉴스

지역별 적설량은 이날 오전 3시부터 오후 4시까지 고성 현내 16㎝, 미시령터널 12㎝, 강릉 성산 11.7㎝, 양양 면옥치 9.1㎝, 삼척 하월산 8㎝, 속초 설악동 7.3㎝, 향로봉 7㎝, 정선 백복령 5.9㎝, 대관령 2.5㎝, 태백 철암동 1.1㎝ 등을 기록했다.

폭설이 내리면서 설 연휴 귀성객들은 눈길에 어려움을 겪었다. 주요 국도와 고속도로는 제설작업으로 차량 흐름이 비교적 원활했지만, 주택가 이면도로와 골목길에는 눈이 급격히 쌓인 구간이 많아 차량 통행과 보행 불편이 이어졌다.

다만 이번 폭설로 최근 건조한 날씨에 커지던 산불 우려를 낮췄다는 분석이 나온다. 강원도와 각 시·군은 제설 차량과 인력을 투입해 주요 도로와 취약 구간을 중심으로 제설작업을 벌이고 있다. 산불 예방을 위한 감시 체계도 유지하고 있다.