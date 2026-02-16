설날 아침, 전국 대부분 영하권… 미세먼지 ‘보통’

설 당일인 17일은 전국 대부분이 아침 기온이 영하권으로 떨어져 춥겠다. 최근 극심히 높았던 미세먼지 농도는 ‘보통’ 수준이겠다.

기상청은 16일 “(17일에는) 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 이하로 떨어지고, 내륙을 중심으로 영하 5도 안팎까지 내려가겠다”며 “바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다”고 밝혔다.

지난 13일 경기 수원시 영통구 일대가 안개와 미세먼지로 인해 뿌연 모습을 보이고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 17일 전국 아침 최저기온은 -7~3도, 낮 최고기온은 4~13도를 오르내리겠다. 지역별 아침 최저기온은 서울 -3도, 인천 -3도, 수원 -4도, 춘천 =6도, 강릉 0도, 청주 -3도, 대전 -4도, 전주 -3도, 광주 -3도, 대구 -1도, 부산 4도, 제주 3도다. 낮 최고기온은 서울 6도, 인천 4도, 수원 6도, 춘천 8도, 강릉 10도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 8도, 광주 9도, 대구 12도, 부산 13도, 제주 9도다.

또 오전에는 제주도 동부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 새벽부터 아침 사이 동쪽 지역을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기 인근 도로에서는 안개가 더 짙게 나타날 수 있어 감속 운행 등 교통안전에 유의해야 한다.

경상권을 중심으로 대기가 차차 건조해질 전망이다. 산불 등 화재 예방에도 주의가 필요하다.

한편 미세먼지 농도는 전국이 ‘보통’ 수준을 보이겠다.