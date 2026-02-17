초아, 쌍둥이 출산 앞두고 출혈로 입원…"아기들 천천히 나오길"

그룹 크레용팝 출신 초아가 쌍둥이 출산을 앞두고 자궁 수축과 출혈로 입원했다.

초아는 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "아직 불규칙하지만 반복 수축으로 긴장. 아직 아니야. 둥이들!"이라고 적었다.

초아 인스타그램

그러나 수시간 뒤 초아는 "수축과 갑작스러운 출혈로 입원했어요. 다행히 아가들은 건강하게 잘 있고 수축, 출혈도 모두 잡혔는데 고위험 산모라 내일 아침까지 경과를 지켜본 뒤 퇴원 여부가 결정된대요"라고 적었다.

이어 쌍둥이를 향해 "하트야, 큐트야, 아직은 아니야. 조금만 더 천천히 있다가 만나자"고 덧붙였다.

남편의 손편지도 공개했다. 초아는 "병원 분만장 앞에 이런 카드가 있대요. 이런 거 하지마 눈물 나"라고 했다.

남편은 "사랑하는 여보, 갑작스럽게 병원에 와서 입원하게 되었지만 내가 볼 땐 예정일까지 잘 버틸 수 있을 거 같아요. 너무 걱정마세요. 사랑해"라고 적어 초아를 다독였다.

초아는 2021년 6살 연상 사업가와 결혼했다. 이듬해 자궁경부암 진단을 받고, 암 절제 및 가임력 보존 수술을 받았다. 지난해 9월 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신했으며 다음 달 출산을 앞두고 있다.

<뉴시스>