노홍철 '동물학대' 논란에 탄자니아 업체까지 등판…"약물 투여 NO"

방송인 노홍철이 아프리카 여행 중 불거진 '동물학대' 논란에 대해 재차 해명했다.

노홍철은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "현지 여행사들과 이용한 시설, 함께 글을 올리신 분에게 문의한 결과 이런 답장을 받았다"며 업체 측이 보내온 답장을 공개했다.

노홍철. 인스타그램 캡처

업체 측은 "약물 투여는 전혀 사실이 아니다"라며 "탄자니아에선 동물용 약물을 함부로 판매하지 않으며, 수술 등 필요한 경우에도 정부를 통해서만 구매가 가능하다"고 동물학대 의혹을 반박했다.

또한 "사자는 아침과 저녁에 활동하고 더운 오후에는 잠을 자는 습성이 있다"며 "이 사진도 분명 오후에 찍은 것이고, 사자는 자고 있는 것"이라고 했다.

이번 논란은 노홍철이 탄자니아의 야생 동물 체험형 숙소에서 찍은 사진과 영상을 지난달 30일 SNS에 올리면서 시작됐다.

영상에는 노홍철이 나무 위에서 낮잠을 자는 사자의 배를 만지거나 옆에 누워 털을 쓰다듬는 모습이 담겼다. 사자는 맹수임에도 노홍철의 행동에 별다른 반응을 보이지 않았다.

이를 두고 한 아프리카 전문 여행사는 SNS에 노홍철의 게시물을 공유하며 "이 사자가 정상적으로 보이시나. 잠자는 사자로 동화적 포장을 해보려 해도 이 사자는 약에 취해있다고 주장했다.

그러면서 "상품성을 잃은 사자를 잔인하게 사냥하는 통조림 사냥(Canned hunting) 산업과도 연결돼 있다. 이 숙소의 끔찍한 진실은 인스타에 올리기 부끄러운 기록이 될 것"이라고 했다.

논란을 인지한 듯 노홍철은 15일 자신이 다녀온 숙소이 안내문을 캡처해 SNS에 게재하며 진화에 나섰다.

아울러 "윤리적인 야생동물 교감, 탄자니아 정부, 건강 치료 회복 및 자연 서식지 방사 키워드 보고 다녀왔는데 귀한 의견도 있네요. 만약 그렇다면 당연히 저도 함께 하겠습니다"고 밝혔다.

이후 노홍철이 업체 측이 보내온 답장을 공개하면서 '동물학대' 논란은 사그라들었다. 최초 문제를 제기했던 여행사는 댓글을 삭제하고 노홍철에게 사과했다.

여행사는 "받지 않아도 될 비난을 받게 돼 마음이 무거웠다"며 "저격글처럼 확산되었던 게시물의 특정 정보 또한 모두 삭제했다"고 전했다.

<뉴시스>