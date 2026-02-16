‘충주맨 사직서’ 구독자 19만명 이탈… “내부갈등 사실 아냐”

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어온 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 사직 의사를 밝힌 뒤 해당 채널 구독자가 불과 나흘 만에 급감했다. 온라인커뮤니티 등에서는 공직 문화에 대한 비판 게시글이 이어지자, 김 주무관은 “무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 밝혔다.

16일 충주시에 따르면 충TV 구독자는 이날 오후 8시 기준 78만5000명으로 집계됐다. 이는 지난 12일 구독자가 97만5000명에 달했던 것과 비교해 19만명이나 줄어든 것이다.

충주맨 김선태 주무관. 충주시 유튜브 캡처

김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 28일까지 휴가를 마친 뒤 의원면직 처리될 예정인 것으로 알려졌다.

그가 사직서를 제출했다는 소식이 알려지자 구독자들도 급격하게 이탈하는 모습이다. 한때 100만명에 육박했던 충TV 구독자 수가 단기간에 크게 줄자 시 내부에서도 당황스러움을 감추지 못하는 것으로 알려졌다.

김 주무관은 ‘공무원 1세대 유튜버’로 이름을 알렸다. 그간 ‘충주맨’이라는 별칭으로 활동하며 재치 있는 영상 구성과 솔직한 화법으로 큰 인기를 끌었다. 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 꼽혔다.

10년의 공직 생활 중 7년간 유튜브 채널을 이끌며 100만명에 가까운 구독자를 그의 힘으로 끌어모았다. 그는 “새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다”고 사유를 밝혔다.

충TV 성공을 이끈 김 주무관은 2016년 10월 9급으로 입직한 지 7년 3개월 만인 2024년 1월 6급으로 초고속 승진했다. 그러나 일각에서는 김 주무관의 사직 배경으로 승진 등과 관련한 내부 갈등설이 거론되기도 했다.

직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 최근 “충주시 공무원 조직 내 시기와 질투가 엄청났다”라는 내용의 게시글이 올라오기도 했다.

이에 김 주무관은 이날 오후 충TV에 입장문을 올려 “왕따설과 같은 내부 갈등은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”며 “퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라고 재차 강조했다. 이어 “여러 보도와 추측으로 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다. 더는 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 강조했다.