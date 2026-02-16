장동혁 “배현진 징계는 ‘아동 인권’ 문제… 원칙대로 처리”

장동혁 국민의힘 대표는 16일 보복 징계 논란을 빚고 있는 친한(한동훈)계 배현진 의원(서울시당위원장)에 대한 징계는 “아동 인권과 관련된 문제”라고 밝혔다.

장 대표는 이날 매일신문 유튜브 ‘이동재의 뉴스캐비닛’에 출연해 “이 문제를 어떻게 다루는지가 국민의힘이 아동의 인권을 어떻게 바라보고 있는지에 대한 기준이 되는 것”이라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴시스

앞서 국민의힘 윤리위원회는 지난 13일 배 의원에게 당원권 정지 1년의 중징계를 의결했다. 미성년자 아동 사진을 사회관계망서비스(SNS) 계정에 무단 게시한 점 등이 징계 사유로 제시됐다. 윤리위는 배 의원이 자신의 페이스북에서 자신을 비판하는 댓글을 단 이용자의 미성년 자녀 사진을 게시한 행위를 문제 삼았다. 윤리위가 한동훈 전 대표 제명과 김종혁 전 최고위원에 대한 탈당 권고에 이어 배 의원까지 친한계 인사들에게 잇따라 중징계를 내리면서, 친한계와 당권파 사이에서 이른바 ‘보복 징계’ 논란이 불거졌다.

장 대표는 “이런저런 이유 때문에 이걸 징계하지 않고 그냥 넘어간다면 국민의힘은 아동의 인권에 대해 전혀 관심이 없다는 비판을 감수해야 한다”라며 “이것은 분명한 원칙과 기준을 갖고 처리할 문제라고 생각한다”고 강조했다. 장 대표는 그러면서 “저를 비판한 것이라든지 어떤 결정에 있어 저와 반대되는 의견을 내고 (한 전 대표에 대한 제명 반대) 연판장을 돌린 것 등은 당원권 정지 1년에 아무런 영향을 미치지 않았다”고 일축했다.

장 대표는 한 전 대표와의 관계에 대해 “개인적 문제가 아니다”라고 선을 그었다. 그는 “그 전부터 한 전 대표와 저의 개인적 문제가 아니라는 말씀을 계속 드려왔다”며 “한 전 대표가 당 전체와 융화돼 통합을 이루고 당의 리더로서 화합해 나가려면 당원들과 풀어야 할 부분이 있다고 생각한다”고 말했다.

이어 “그 문제가 해소돼야 하는 것이지, 한 전 대표와 장동혁 개인이 만나 해결할 사안은 아니다”라며 “단식장을 찾아와 둘이 악수하거나 사진을 찍는다고 해서 당원들과의 갈등이 모두 풀리거나 해결되는 것은 아니지 않겠느냐”고 반문했다.

장 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 당 쇄신에도 속도를 낼 계획이라고 전했다. 그는 “뻔한 곳에 나와서 뻔한 분들이 뻔하게 경선하면 어떤 감동도 줄 수 없다고 생각한다”며 “이번 지방선거에서 희생하는 모습을 보여주시는 분이 두세 명 정도는 나와야 그래도 우리가 국민께 조금이라도 감동을 줄 수 있고 그래도 그게 지방선거의 승리 요인으로 작용할 수 있다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “3월1일이 되면 현수막을 걸어야 하는데 그때는 새로운 당명으로 현수막을 걸 수 있도록 그 전까지 작업을 마무리하자는 목표를 갖고 있다”고 말했다.