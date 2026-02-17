[올림픽] 넘어지고 또 넘어져도 일어난 김길리 "넘어지지 말자고 다짐"

혼성계주 이어 준결승서도 경쟁 선수가 밀어 충돌…"오늘 경기로 자신감 얻어"

탈락한 최민정 질문 받고 또 눈물 "(언니가) 내게 잘 탔다고 격려…매우 아쉽다"

넘어지고 또 넘어져도 다시 일어나 동메달을 목에 건 쇼트트랙 여자 국가대표 김길리(성남시청)는 "제발 넘어지지 말자고 다짐하며 뛰었다"며 "후회 없는 경기를 치러 후련하다"고 말했다.



김길리는 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 1,000ｍ 결승에서 1분28초614의 기록으로 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3번째로 결승선을 통과해 동메달을 획득했다.

16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 3위해 동메달을 따낸 김길리가 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

그는 경기 후 공동취재구역에서 그동안의 마음고생을 돌아보며 눈물을 흘렸다.



김길리는 "그동안 충돌이 많았다"며 "많은 분이 응원해주신 덕분에 힘을 낼 수 있었고, 쉽지 않은 상황에서도 값진 메달을 딴 것 같다"고 소감을 밝혔다.



그는 지난 10일 같은 장소에서 열린 혼성 2,000ｍ 계주 준결승에서 앞서 달리던 미국의 커린 스토더드가 넘어지면서 피할 새도 없이 부딪쳐 넘어지는 아픔을 겪었다.

쇼트트랙 국가대표 김길리가 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 1,000ｍ에서 동메달을 딴 뒤 공동취재구역에서 최민정과 관련한 질문을 받고 눈시울을 붉히고 있다. 연합뉴스

다행히 큰 부상은 피했지만, 한국 대표팀은 결승 진출에 실패해 메달을 획득하지 못했다.



김길리는 경기 후 대표팀 동료들에게 미안함을 느끼며 펑펑 울었다.



이날 열린 여자 1,000ｍ 준결승에서도 뒤따르던 하너 데스멋(벨기에)의 반칙으로 또다시 넘어지는 불운을 겪었다.



우여곡절 끝에 어드밴스를 받아 결승에 올랐지만, 잇따른 충돌 여파는 남아 있었다.

16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 김길리가 역주하고 있다. 연합뉴스

김길리는 충돌을 의식한 듯 결승 레이스 중반까지 후미에서 기회를 엿봤고, 레이스 막판 역전과 재역전을 거듭한 끝에 동메달을 따냈다.



김길리는 "선두로 나섰을 때 순간적으로 매우 기뻤지만, 펠제부르의 컨디션이 매우 좋더라"라며 "넘어지지 않고 내 자리를 지키는 데 집중했다"고 돌아봤다.



동메달 획득을 확정 지은 뒤 눈물을 쏟아낸 장면에선 "가족 생각이 났다"고 했다.



침착하게 인터뷰를 이어가던 김길리는 준결승에서 떨어진 대표팀 선배 최민정(성남시청)에 관한 질문을 받자 한참 동안 답변하지 못하고 눈시울을 붉혔다.



그는 "언니가 레이스를 마친 뒤 내게 잘 탔다고 격려해줘서 고마웠다"며 "(최민정이 메달을 따지 못해) 매우 아쉽다"고 했다.



올림픽은 끝나지 않았다. 김길리는 최민정과 함께 여자 3,000ｍ 계주 결승과 주 종목인 여자 1,500ｍ에서 추가 메달에 도전한다.



김길리는 "오늘 경기로 자신감을 얻었다"며 "계주는 더 자신 있게 타면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것"이라고 목소리를 높였다.



또한 "여자 1,500ｍ는 좋은 성적을 거두고 싶은 종목"이라며 "그저 열심히 달리겠다"고 다짐했다.

<연합>