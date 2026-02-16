“똥 묻은 개가 겨도 묻지 않은 개 탓”…박지원, ‘주택 6채’ 장동혁 직격

“국민이 삿대질하실 것”

더불어민주당 박지원 의원이 16일 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥해 “똥 묻은 개가 겨도 묻지 않은 개를 탓하면 국민이 삿대질 하신다”고 직격했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북에 ‘다주택자를 보호하는 것은 부동산 투기 조장 대책으로 절대 안 된다’는 제목의 글을 게재했다.

더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스

박 의원은 “집 6채를 보유한 장 대표가 ‘불효자는 운다’고 했다”며 “모친께서 야단치셨나. 국민은 ‘1채도 없는 집을 야당 대표로 명색이 정치한다면서 어떻게 6채나 보유했냐. 빨리 정리해라’라고 하셨을 것 같다”고 지적했다. 이어 “모친께서 5채에서 사실리도 없고 1채에서 사실 것이니 6채는 입이 열 개라도 다주택”이라며 “대통령 관저는 임기 끝나면 떠나니 성남 사저 1채와 당신의 6채를 비교하지 말라”고 목소리를 높였다.

앞서 이재명 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올린 글에서 장 대표가 주택 6채를 보유 사실을 지적한 기사를 공유하며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”고 물었다.

이 대통령은 “집은 투자수단일 수도 있지만 기본적으로 주거수단”이라며 “누군가 돈을 벌기 위해 살지도 않을 집을 사 모으는 바람에 온갖 사회문제를 야기한다면 투자 투기용 다주택을 불법이거나 심각하게 부도덕한 일이라고 비방할 수 없을지는 몰라도 최소한 찬양하고 권장할 일이 못 되는 것은 분명하다”고 비판했다. 이 대통령은 이어 “긍정적 효과보다 부정적 효과가 큰 것은 분명한 만큼 국가정책으로 세제, 금융, 규제 등에서 다주택자들에게 부여한 부당한 특혜는 회수해야 한다”며 “뿐만 아니라 다주택 보유로 만들어진 사회문제에 대해 일정 정도 책임과 부담을 지우는 게 공정하고 상식에 부합하다”고 강조했다.

이 대통령은 그러면서 “국민의힘은 작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의 투자·투기용 다주택 보유를 바람직하다고 생각하는 걸까”라며 “설마 그 정도로 상식이 없지는 않을 것”이라고 말했다.

이를 두고 장 대표는 페이스북에 ‘불효자는 운다’라는 제목의 글을 올리며 “대통령이 엑스에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다. ‘이 집을 없애려면 내가 얼른 죽어야지 어휴’(라고 말씀하셨다)”라고 맞섰다. 장 대표는 “(어머니께서) 공부시켜서 서울에 보내놨으면 서울에서 국회의원을 해야지 왜 고향에 내려와서 대통령에게 욕을 먹냐고 화가 잔뜩 나셨다”고 했다.

윤선영 기자 sunnyday702@segye.com