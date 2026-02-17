[올림픽] 쇼트트랙 김길리 1,000ｍ 동메달…여자 컬링은 중국에 역전승

쇼트트랙 남자 계주 결승행…봅슬레이 남자 2인승은 1·2차 합계 10위권

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전 중인 대한민국 선수단이 이틀 만에 다시 쇼트트랙에서 메달을 추가했다.



김길리(성남시청)는 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 1,000ｍ 결승에서 1분 28초 614의 기록으로 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3번째로 결승선을 통과해 동메달을 목에 걸었다.

16일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 획득한 김길리가 메달을 목에 걸고 기뻐하고 있다. 뉴시스

황대헌(강원도청)이 쇼트트랙 남자 1,500ｍ에서 은메달을 획득한 지 이틀 만에 한국 선수단에 메달 낭보가 다시 이어졌다.



앞서 스노보드 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 현재까지 우리나라의 유일한 금메달을 획득했고, 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원)이 은메달을 따냈다.



쇼트트랙 남자 1,000ｍ 임종언(고양시청)과 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고)은 동메달을 수확했다.



이로써 한국 선수단의 메달은 총 6개(금1·은2·동3)로 늘었다.

16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 김길리가 질주하고 있다. 연합뉴스

김길리는 준결승에서 조 2위를 달리던 중 결승선 5바퀴를 남기고 뒤따르던 하너 데스멋(벨기에)이 손으로 밀면서 넘어졌다.



이후 끝까지 레이스를 이어갔고, 심판진이 데스멋에게 페널티 판정을 내리면서 우여곡절 끝에 어드밴스를 받아 결승 진출에 성공했다.



결승에서는 한때 선두까지 올라섰으나 결승선 두 바퀴를 남기고 펠제부르와 사로에게 연이어 역전을 허용하며 3위로 밀렸다.



기대를 모았던 대표팀 간판 최민정(성남시청)은 준결승에서 조 4위로 처져 결승에 오르지 못했고, 파이널 B에서 3위에 올랐다.



노도희(화성시청)는 준준결승에서 탈락했다.



남자 쇼트트랙 대표팀은 5,000ｍ 계주 준결승을 통과했다.



임종언, 신동민(화성시청), 이준서, 이정민(이상 성남시청)이 출전한 한국은 준결승 2조에서 6분 52초 708의 기록으로 조 1위에 올라 각 조 상위 2개 팀에 주는 결승 진출권을 따냈다. 결승은 한국시간 21일 오전 5시 15분 열린다.



남자 500ｍ 예선에는 황대헌과 임종언이 모두 준준결승 진출에 실패했다.



알파인 스키의 간판 정동현(하이원)은 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 남자 회전에 출전했으나 1차 시기에서 완주하지 못했다.



이 종목에선 스위스의 로이크 메이야가 1·2차 시기 합계 1분 53초 61로 우승, 스위스 출신으로는 1948년 생모리츠 대회 에디 라이날터 이후 78년 만에 올림픽 남자 회전 챔피언에 올랐다.

16일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 슬라이딩센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 봅슬레이 남자 2인승 1차 시기에서 김진수와 김형근이 힘차게 출발하고 있다. 연합뉴스

코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 봅슬레이 남자 2인승 1·2차 시기에서는 파일럿 김진수, 브레이크맨 김형근(이상 강원도청)으로 구성된 김진수 팀이 26개 팀 중 12위(1분 51초 69)에 자리했다.



파일럿 석영진(강원도청)과 브레이크맨 채병도(가톨릭관동대)로 꾸려진 석영진 팀은 1분 52초 50의 기록으로 19위에 이름을 올렸다.



여자 모노봅(1인승)에 출전한 김유란(강원도청)은 이날 열린 3차 시기까지 합계 3분 2초 37로 24명의 출전 선수 중 22위에 그치면서 상위 20명이 나서는 4차 시기에 오르지 못했다.

한국 여자 컬링 대표팀 김수지(왼쪽)과 설예은이 17일(한국 시간)이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 6차전에서 중국을 상대로 점수를 따낸 뒤 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

여자 컬링 대표팀 경기도청(스킵 김은지)은 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 6번째 경기에서 중국과 엎치락뒤치락한 끝에 10-9로 역전승했다.



라운드로빈 6경기에서 4승 2패를 기록한 한국은 이제 스위스, 스웨덴, 캐나다와 경기를 남겼다.

