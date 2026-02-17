설날 귀경길 정체 극심…오전 10시 부산→서울 8시간40분

설날인 17일 오전부터 전국 고속도로 통행량이 늘어 혼잡한 흐름을 보이고 있다. 설 연휴 기간 중 귀경길 정체가 가장 심한 이날은 차량 흐름이 자정 이후에야 원활해질 전망이다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 615만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 47만대로 예상된다.
지방 방향 고속도로는 오전 7~8시께 정체가 시작돼 오후 1시~2시께 절정에 달한 뒤 오후 8~9시께 해소되겠다.
서울 방향 고속도로는 오전 7~8시께 정체가 시작돼 오후 3~4시께 절정에 이르렀다가 다음 날 오전 3~4시께 해소될 전망이다.
오전 9시20분께 기준 주요 구간 정체 현황을 보면 경부고속도로는 서울 방향 신탄진~신탄진부근 2㎞, 수원부근~수원 2㎞, 양재부근~반포 6㎞ 구간, 부산 방향 신갈분기점부근~수원 3㎞ 구간 정체가 나타난다.
서해안고속도로는 서울 방향 군산~동서천분기점 5㎞, 서해대교~서평택부근 4㎞, 서평택분기점~서평택분기점부근 2㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점부근~금천 3㎞ 구간, 목포 방향 서해대교 1㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.
중부고속도로는 하남 방향 오창분기점부근~오창분기점 2㎞ 구간, 남이 방향 호법분기점~모가부근 2㎞ 구간 차량이 서행하고 있다.
오전 10시 요금소 기준 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 6시간30분 ▲서울~대구 5시간30분 ▲서울~광주 3시간50분 ▲서울~대전 2시간30분 ▲서울~강릉 3시간 ▲서울~울산 6시간10분 ▲서서울~목포 4시간이다.
상행선은 ▲부산~서울 8시간40분 ▲대구~서울 7시간40분 ▲광주~서울 8시간10분 ▲대전~서울 3시간10분 ▲강릉~서울 5시간30분 ▲울산~서울 8시간20분 ▲목포~서서울 9시간10분이다.
한편 설 연휴 기간인 15일부터 18일까지 나흘간 고속도로 통행료가 면제된다.
