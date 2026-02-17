‘휴대전화 버리지 말까?’ 유심칩으로 4200만원 번 중국인

웨이보, 사우스차이나모닝포스트(SCMP)

버려진 휴대전화 유심칩(SIM카드)에서 금을 뽑아낸 중국인의 사연이 온라인에서 화제를 모았다.

지난 1일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 광둥성 후이저우 출신의 ‘차오’라는 이름을 가진 한 남성이 지난달 20일 폐기된 유심칩을 활용해 금을 추출·정제하는 과정을 촬영한 영상을 공개했다고 전했다.

공개된 영상에서 그는 SIM 카드를 화학물질이 담긴 통에 부어 부식, 변위, 가열 등 일련의 반응을 통해 금 진흙을 추출했고, 최종적으로 확보한 금의 무게는 191g으로 현지 시세 기준 약 20만 위안(약 4200만 원)에 상당하는 규모로 전해졌다.

차오는 이번 작업에 투입된 고철이 약 2톤에 달한다고 밝히며, 금은 유심칩뿐 아니라 통신용 반도체 폐기물에서도 함께 얻어졌다고 설명했다.

그는 "안정성과 내식성을 보장하기 위해 SIM 카드의 주요 부품은 금으로 도금되어 있다"고 말했다.

해당 영상은 게시 하루 만에 조회 수 500만 회를 넘기며 온라인 상에서 빠르게 확산됐다. 챠오는 본토 소셜 미디어 사용자들로부터 '연금술사'라고 불렸고, 중국 내 중고 거래 플랫폼에서는 사용한 유심칩을 확보하려는 움직임이 나타났다.

차오는 영상을 게재한 이유로 단지 자신의 작업을 공유하기 위함임을 밝혔다.

전자 폐기물 정제 과정은 안전과 법적인 측면에서 위험 대상이다. 특히 중국에서는 금의 정제와 유통이 엄격히 관리되고 있다. 적법한 허가 없이 금을 추출할 경우 최대 50만 위안의 벌금과 징역형이 부과될 수 있다.

변호사 역시 연금술 도구 키트를 온라인으로 판매 및 구매하는 행위는 유해 화학물질을 거래하는 것이므로, 두 사람 모두 책임을 지게 된다고 전했다.