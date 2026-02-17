'내가 나설 길 아니야' 1회만에 프로그램 하차한 '운명전쟁49' 이호선 교수

상담전문가 겸 방송인 이호선 교수. 이호선 SNS

예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 출연한 상담전문가 겸 방송인 이호선 교수가 1회 만에 하차 소식을 전했다.

17일 그는 사회관계망서비스(SNS)에 중도 하차한 배경을 담은 게시글을 올렸다. 그는 “최근 방영된 프로그램을 1회 만에 내려온 건, 막상 시작하고 나서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문이다”고 밝혔다.

프로그램에 출연한 후 배운 점과 앞으로의 각오도 보인다. “보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야함을 배웠다”며 “이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다”, “들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다”고 전했다.

상담전문가 겸 방송인 이호선 교수가 글과 함께 올린 사진. 이호선 SNS

게시물에는 ‘자괴지심’이라는 문구가 담긴 사진도 함께 공개됐다. 스스로를 부끄러워하는 마음을 표현한 것으로 해석된다.

해당 글에서는 자신의 정체성을 바로잡기도 했다. 그는 “누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다”며 “또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담을 했다”고 적었다. “그래서 하나님 시선을 늘 의식하고 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다”고.

이어 “내담자 중에서는 불안붓짐을 지고 점집과 종교기관, 상담현장을 오가는 사람도 많이 있다”며 “그렇기 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지 않고 공부한다. 운명을 읽는 것인지, 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속의 차이점을 연구하며 그 속에서 제 정체성을 잃지 않게 부단히 노력한다”, “그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억한다”고 분명히 했다.

이호선은 숭실사이버대학교 학과장이자, 한국노인상담센터 센터장으로 소속돼 있다.

한편 ‘운명전쟁49’는 디즈니+를 서바이벌 예능으로, 49명의 운명술사들이 각종 미션을 수행하며 실력을 겨루는 형식의 프로그램이다. 특히 무속인과 타로 리더 등 다양한 분야의 출연진이 등장한다.