이재명 대통령, 설 명절 인사…“국민 원하는 韓, 흔들림 없이 걸어가겠다”

이재명 대통령은 설날 당일인 17일 “국민이 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 공개된 설 명절 영상 메시지를 통해 “거리에서, 가정에서, 일터에서 이 나라를 지켜내 준 모든 주권자 국민 여러분에게 깊이 감사드린다”며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복차림으로 국민에게 새해 인사를 전하고 있다. 이 대통령은 영상 메시지를 통해 "모든 국민을 아우르고 섬기는 모두의 대통령으로서 다짐의 말씀을 드린다"라며 "국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다. 지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼, 새해에도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다"라고 말했다. 청와대 제공

지난해 윤석열 전 대통령 파면으로 인해 치뤄진 6월 조기대선에서 당선된 이 대통령은 지난 한 해에 대해 “지난 한 해는 국민 여러분께서 힘을 모아준 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있다”고 되돌아봤다.

이 대통령은 “서로 다른 자리에서, 서로 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다”며 “하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기를 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것”이라고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고, 청년과 어르신이 바라는 바도 다르지 않을 것”이라며 “지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해에도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”고 밝혔다.

함께 인사한 김혜경 여사는 “올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다”고 말했다.