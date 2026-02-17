이나영, '원빈' 등신대 마주치자 “안녕하세요” 어색한 인사

지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘백은하의 주고받고’의 새 에피소드 ‘반했니, 이나영? 사실은 웃긴다 이나영 feat. 원빈 | 백은하의 주고받고 [아너] Lee Nayoung’에서 어색하게 인사하는 이나영. ‘백은하의 주고받고’

배우 이나영이 남편 원빈의 등신대를 보고 어색한 인사를 보였다.

영상 초반부 이나영은 허리를 연이어 굽히며 수줍게 촬영장에 들어섰다. 진행자 백은하는 “왜 이렇게 수줍게 들어오시냐”고 분위기를 풀며 그를 맞이했다.

이어 “이렇게 까지 텐션 떨어지는 입장은 처음이다”며 긴장한 것처럼 보이는 이나영에게 농담을 건넸고, 이나영은 웃음으로 화답했다.

원빈의 등신대를 발견한 이나영은 당황한 듯 “안녕하세요”라고 인사했다. 백은하가 “남편분이 먼저 와 계셨다”고 등신대를 소개하니, 이나영은 부끄러운 듯 황급히 자리를 벗어났다.

이나영은 백은하가 유튜브를 개설하고 콘텐츠를 제작하는 과정을 지켜봐 왔다. 그는 “채택된 건 없지만 아이디어도 많이 냈다”고 채널에 대한 애정을 드러냈다.

두 사람은 이날 토크쇼 형식으로 배우 이나영에 대해 이야기를 나눴다.

이나영과 원빈은 2015년 결혼했으며, 슬하에 아들 1명을 두고 있다.