장동혁 “李대통령, 야당 대표 주택 수나 세며 국면 전환 시도…용렬하기 짝이 없다”

장동혁 국민의힘 대표는 17일 ‘다주택자는 규제하면 안 되고, 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐’는 자신을 향한 이재명 대통령의 물음에 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 사회관계망서비스(SNS) 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽기도 하다”고 맞받았다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “국가원수이자 행정부 수장이라는 품격은 찾을 길이 없고, 지방선거 표 좀 더 얻어보겠다고 국민을 가진 자와 못 가진 자로 갈라치는 ‘선거 브로커’ 같은 느낌만 든다”며 이같이 밝혔다.

장 대표는 “인구 소멸의 위기 속에서도 고향 집과 노모의 거처를 지키는 지방 서민들은 투기꾼이 아니라 지역 경제를 온몸으로 받치고 있는 애국자들”이라며 “이분들을 마귀로 몰아세우며 숫자 놀음으로 국민의 ‘배 아픔’을 자극하는 행태는 하수정치라고 평가할 수밖에 없다”고 했다.

이어 그는 “정작 대통령님은 퇴임 후 50억 시세 차익이 예상되는 ‘분당 재건축 로또’를 갖고 계시지 않나. 인천 계양에 출마하셨을 때 ‘팔겠다’고 몇 차례나 공언했던 아파트”라며 “대통령님의 불로소득은 주거권이고, 국민들의 생계형 주택은 적인가. 윗물이 로또를 쥐고 있는데 아랫물이 집을 팔겠는가. 본인의 로또부터 어떻게 하실지 먼저 밝히라”고 했다.

장 대표는 또 한미 간 관세협상등도 거론하면서 “정상적인 대통령이라면, 치솟는 물가를 다스리고, 환율 대책을 세우고, 대미 통상 협상에 직접 나서서, 국가 경제 로드맵을 내놓기에도 시간이 부족할 것”이라면서 “이 천금 같은 시간에 고작 야당 대표 주택 수나 세면서 국면 전환을 시도하는 모습이 용렬하기 짝이 없다”고 비판했다.

장 대표는 전날에도 이 대통령과 다주택자 정책을 두고 설전을 벌였다. 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 野 “李대통령 분당아파트 팔고 주식사라”, 與 “장동혁 주택 6채”라는 제목의 기사를 링크하며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보냐”고 질의했다. 이에 장 대표는 페이스북을 통해 “명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다. 대통령이 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다”며 “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 운다”고 답했다.