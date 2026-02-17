돌발 폭설에 멈춘 올림픽 스키점프 경기…오스트리아 웃고, 일본·독일 울고

이번 동계 올림픽에서 첫선을 보인 스키점프 남자 슈퍼팀 경기가 기습 폭설이라는 돌발 변수에 발목이 잡히며 조기 종료되는 소동 끝에 오스트리아의 우승으로 마무리됐다.

17일(한국시간) 이탈리아 프레다초 스키점프 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키점프 남자 슈퍼팀 경기는 3라운드 도중 갑작스레 쏟아진 폭설로 제동이 걸렸다.

17일(한국시간) 이탈리아 프레다초 스키점프 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키점프 남자 슈퍼팀 경기가 폭설로 조기 종료되자 독일의 안드레아스 벨링어(가운데)와 필리프 라이문트(왼쪽)가 좌절하고 있다. AP연합뉴스

스키점프는 비행 거리와 자세 점수를 기본으로, 바람의 세기와 출발 지점(게이트) 높이에 따라서 가·감점을 해 최종 순위를 가린다.

이번 대회에 처음 도입된 슈퍼팀은 국가당 2명의 선수가 팀을 이뤄 총 3개 라운드에 걸쳐 점수를 합산하는 방식이다.

이날 경기는 마지막 3라운드 종료까지 단 3명의 점프만을 남겨둔 상태에서 중단됐다.

국제스키연맹(FIS)은 폭설로 도약대(인런)의 속도가 급감하고 풍향이 바뀌는 등 선수들의 안전 확보가 어렵다고 판단, 3라운드 결과를 무효로 처리하고 앞선 2라운드까지의 성적을 최종 순위로 인정했다.

스키점프는 앞선 라운드의 성적 역순으로 경기를 진행한다.

선두권으로 마지막 순서를 기다리던 오스트리아와 폴란드, 노르웨이는 최종 점프 없이 경기를 마쳤다.

결국 대회 초대 챔피언 타이틀은 568.7점을 획득한 오스트리아에게 돌아갔다. 폴란드(547.3점)가 은메달, 노르웨이(538.0점)가 동메달을 차지했다.

경기가 조기 종료되면서 각 팀의 표정은 크게 갈렸다.

일본은 3라운드 첫 번째 점프에서 니카이도 렌이 고득점을 기록하며 잠정 메달권에 진입했으나, 경기 중단과 함께 3라운드 기록이 무효 처리되고 2라운드까지의 성적으로 순위가 결정되면서 최종 6위에 머물렀다.

니카이도는 “이게 올림픽이다. 받아들여야 한다”며 “마지막 점프에서야 감을 잡았는데 결과가 이렇게 되어 아쉽다”고 말했다.

독일은 3위 노르웨이에 불과 0.3점 뒤진 4위로 대회를 마무리해야 했다. 독일의 필리프 라이문트는 “받아들여야 하지만 조금 불만스럽다”고 아쉬워했다.

산드로 페르틸레 FIS 레이스 디렉터는 대회를 조기 종료한 결정에 대해 “갑작스러운 폭설로 도약대 속도가 떨어지고 바람 방향까지 급격히 바뀌어 경기를 계속하는 것이 오히려 더 불공평한 상황이었다”고 설명했다.

그는 “규정에 따라 라운드를 취소할 권한이 있으며, 오늘이 바로 그런 경우였다”고 강조했다.