카카오톡에 ‘에이전트 AI’ 도입…맛집 추천부터 예약까지

카카오톡 대화 도중 인공지능(AI)가 맛집 장소를 추천하고 바로 예약까지 해주는 기능이 일부 도입됐다.

17일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 지난달 21일 비공개 베타테스트(CBT)로 온디바이스 AI 서비스 ‘카나나 인 카카오톡’ 기능을 업데이트했다. 이번 업데이트는 iOS 버전에 우선 적용됐다.

카나나 인 카카오톡 CBT에 초대된 이용자 중 80% 이상이 업데이트를 완료하고 이용을 시작한 것으로 알려졌다. 카카오는 올해 1분기 iOS와 안드로이드 모두에서 해당 서비스를 정식 출시할 계획이다.

카카오는 이번 개선을 통해 카카오톡 예약하기 등 자사 서비스와 연동을 강화하고 대화 맥락을 이해하는 AI 성능을 더욱 고도화할 계획이다.

이용자가 카나나 인 카카오톡과 대화에서 식당이나 장소를 추천해 달라고 요청하면 곧바로 대화창에 다양한 후보가 제시된다.

카카오톡 예약하기에 입점한 매장의 경우 즉시 예약할 수 있는 버튼이 제공된다. 대화창에서 장소 탐색부터 예약까지 한 번에 처리할 수 있게 된 것으로, 대화 맥락을 기반으로 한 ‘에이전트형 AI’ 서비스가 구현되는 셈이다.

아울러 매일 아침 제공되는 ‘선톡 브리핑’과 카카오톡 선물하기를 연동해 친구 생일정보를 보여주고 선물을 추천하는 기능도 추가된다.

카카오는 이번 서비스를 계기로 대화 기반의 쇼핑과 예약 등 다양한 서비스가 연결되는 AI 생태계를 구축한다는 전략이다.

앞서 카카오는 지난해 ‘챗GPT 포 카카오’를 출시한 데 이어 올해 카나나 인 카카오톡 출시를 위한 비공개 베타테스트를 진행 중이다.