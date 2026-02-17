메뉴보기메뉴 보기 검색

제주 카카오 본사 폭파 협박···특이사항 없어

제주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
제주시 첨단과학기술단지에 있는 카카오 본사를 폭파하겠다는 온라인 협박 게시글이 확인돼 경찰 등이 출동했지만 별다른 특이 사항은 없었다.

 

17일 제주도 소방 당국에 따르면 전날 낮 12시 57분쯤 온라인상의 이 같은 협박 게시물 확인에 따라 경찰특공대 등 경찰과 소방대원 등이 카카오 본사에 투입돼 현장 수색 등 점검을 했고 내부에 있는 직원 2명이 대피했다. 제주에서는 지난해 12월에도 유사한 신고가 접수됐지만 특이 사항은 없었다.

한현묵 기자

