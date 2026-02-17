‘멀티메달’ 도전 유승은 스노보드 슬로프스타일 결선, 폭설로 연기

유승은(성복고)의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 ‘멀티 메달’ 도전이 폭설로 연기됐다.

올림픽 조직위원회는 17일 “악천후로 스노보드 여자 슬로프스타일 결선이 연기됐다. 새로운 날짜와 시간은 오늘 중으로 결정될 예정”이라고 밝혔다.

2026년 2월 15일(현지시간) 밀라노·코르티나 2026 동계올림픽 여자 스노보드 슬로프스타일 예선에서 대한민국의 유승은이 경기를 펼치고 있다. 로이터연합뉴스

이 경기는 애초 한국시간으로 이날 오후 9시부터 이탈리아 리비뇨 스노파크에서열릴 예정이었다. 하지만 이탈리아 알프스 지역인 리비뇨에 많은 눈이 내리는 등 궂은 날씨가 이어지며 올림픽 경기 일정에도 차질을 빚었다.

지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 3위에 올라 대한민국 선수단에 이번 올림픽 두 번째 메달을 안겼던 유승은은 슬로프스타일에선 예선 전체 3위(76.8점)로 12명이 최종 순위를 놓고 겨루는 결선에 진출한 상태다.

슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다. 하나의 큰 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 빅에어 종목에서 입상하며 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달리스트가 됐던 유승은은 슬로프스타일에서 최초의 ‘멀티 메달’에 도전한다.