머스크, 태극기 흔들며 “한국 반도체 인재, 테슬라 합류하라”

일론 머스크, 태극기 이모티콘 넣은 채용공고 공유

AI 하드웨어 경쟁력 위한 반도체 인력 기반 확대 신호

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국 반도체·AI 인력 확보에 공개적으로 나섰다. 태극기 이모티콘을 달아 한국을 직접 언급하며 채용을 독려한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

일론 머스크. 사진=로이터 연합뉴스

일론 머스크는 16일(현지시간) 자신의 X(엑스·옛 트위터)에 여러 개의 태극기 이모티콘을 넣은 테슬라코리아의 채용공고를 공유했다.

테슬라코리아는 전날 AI 칩 설계 엔지니어 채용공고를 공고한 바 있다.

테슬라코리아는 “향후 세계에서 가장 높은 생산량을 기록할 AI 칩 아키텍처 개발을 목표로 한다”며 AI 칩 개발인력을 모집한다고 밝혔다.

지원자는 자신이 해결한 가장 어려운 기술적 문제 3가지를 제출해야 한다고 안내했다. 해당 공고는 ‘테슬라 AI’ 계정을 통해서도 공유됐다. 머스크는 이 게시물에 직접 댓글을 달아 한국 인재의 지원을 독려했다. 그간 채용 공고를 공유한 사례는 있었지만 한국 반도체 인력을 특정해 메시지를 낸 것은 드문 일로 꼽힌다.

사진=일론머스크 X 캡처

시장에서는 테슬라가 자율주행과 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 등 AI 하드웨어 경쟁력 강화를 위해 반도체 인력 기반을 확대하려는 신호로 해석한다.

테슬라는 지난 해 삼성과 165억달러(약 24조원) 규모의 A16칩 위탁생산 계약을 체결하면서 삼성의 텍사스 테일러 공장에 머물며 생산 과정에 관여하겠다고 밝힌 바 있다. 이는 반도체 팹으로의 진출을 위한 사전 포석으로 해석된다.

머스크는 “AI5 칩 설계가 거의 완료됐다”며 9개월 설계 주기를 목표로 “AI7, AI8, AI9 등 칩이 이어질 예정"이라고 X에 썼다. 테슬라의 AI 시리즈 칩은 자율주행 차량과 로봇, AI 모델 등을 구동하는 고성능 칩이다.