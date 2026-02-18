모나용평 실시협약서 대외비 문건 유출…고창군 “수사 의뢰”

전북 고창군이 ㈜모나용평과 체결한 리조트 투자유치 실시협약서 대외비 문건이 최근 한 지방 언론을 통해 보도된 것과 관련해 유출 경위 조사와 수사 의뢰에 나서기로 했다.

18일 고창군에 따르면 군은 2023년 11월 지역 관광산업 활성화와 미래 성장동력 확보를 위해 모나용평과 심원면 만돌리 일원 리조트 투자유치 실시협약을 체결했다. 해당 협약서는 사업의 원활한 추진과 기업 경영상 비밀 보호를 위해 양측 합의에 따라 대외비로 관리하기로 명시한 문서다.

그런데, 군은 최근 군의회 자료 요구에 따라 협약서 각 페이지에 ‘대외비’ 표시와 문서 번호를 부여해 사본을 제출했다. 그러나, 지난 14일 전북의 한 지방지는 해당 문건을 원본 형태의 사진과 함께 보도해 파장이 커지고 있다. 현재까지 구체적인 유출 경로는 확인되지 않았다고 고창군은 설명했다.

고창군은 “당사자 간 협의 없이 문건이 외부로 유출된 데 대해 심각한 우려와 깊은 유감을 표한다”며 “행정 신뢰를 훼손할 수 있는 중대한 사안이자 투자기업과의 신뢰 관계에도 부정적 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다.

이에 군은 문건 유출 경위에 대한 내부 조사에 즉시 착수하고, 수사기관에 정식 수사를 의뢰했다. 또 관련 법령에 따른 엄정 조치와 재발 방지 대책을 마련하고, 투자기업과 협의를 통한 사업 차질 최소화 등을 추진하겠다는 입장이다.

고창군 관계자는 “언론과 관계자들에게 대외비 문건의 추가 유포 자제를 요청했다”며 “투자기업과의 신뢰를 바탕으로 지역 발전 정책을 흔들림 없이 추진할 계획”이라고 강조했다.