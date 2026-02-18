임형주 "상장은 내 여자친구·아내·자식이다"…전현무 "결혼 글렀네"

TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'

팝페라 가수 임형주가 자신의 상장들을 향해 남다른 애정을 드러낸다.

18일 방송되는 TV조선 예능프로그램 '아빠하고 나하고 시즌3'에는 임형주가 출연해 자신의 특별한 방을 공개한다.

임형주는 국내 팝페라 가수로, 뛰어난 노래 실력으로 다양한 최연소, 최초 타이틀을 거머쥐며 이름을 떨친 인물이다.

그만큼 그의 방에는 UN 평화 메달부터 한미 대통령 표창장, 국민훈장까지 수많은 상장이 전시됐다.

의미있는 상들인 만큼 임형주는 "상장을 '아기'라고 부른다, 저에게는 상장이 여자 친구이기도 하고 아내이기도 하고 자식이기도 하다"며 남다른 애정을 드러냈다.

이에 전현무는 "너도 결혼 글렀다"며 너스레를 떤다.

그러자 임형주는 "상장 방은 제 커리어의 전부다, 그 방에 있으면 내가 참 열심히 살아왔구나 싶다, '오! 내 사랑' 이런 느낌이라 생각만 해도 좋다"며, 상장 방에서 심신의 안정을 찾는다고 밝힌다.

또한, 임형주는 자신만의 특별한 힐링 비법도 공개했다.

임형주의 말을 듣던 전현무가 "여자 친구가 많네"라고 놀라는데, 이에 임형주는 "저 바람둥이예요"라며 받아친다.

그러자 패널인 현주엽은 "어머니께서 걱정할 만하다"는 반응을 보였고, 임형주는 "어머니는 상장을 별로 안 좋아한다, 그래서 상장 방을 차로 밀어버리고 싶다고 했다, 그래서 저 방이 차고지 옆에 있는 거다"라고 답해 웃음을 안긴다.

임형주의 상장을 향한 애정은 18일 오후 10시 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 시청할 수 있다.