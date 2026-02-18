유튜버 1인당 연 평균 7100만원 번다…상위 1% 평균수입 13억

유튜버와 같은 1인 미디어 창작자의 1인당 수입이 4년만에 25% 증가하며 연 7000만원을 넘어선 것으로 집계됐다. 상위 1%의 수익은 평균 13억원에 달해 소득 양극화 현상이 두드러진 것으로 나타났다. 12·3 비상계엄 사태가 터진 2024년에는 신고한 유튜버가 3만명대로 급증하기도 했다.

사진=TASS연합뉴스

18일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 받은 ‘2020∼2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면, 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만4806명의 총 수입금액은 2조4714억원으로 집계됐다. 주업종을 ‘1인 미디어 콘텐츠 창작자’나 ‘미디어 콘텐츠 창작업’으로 신고한 사업자가 종합소득세를 신고한 수입 금액으로 1인당 평균 7100만원 수준이다. 2020년 1인당 평균 수입이 5651만원이었는데, 4년만에 25.6% 급증한 것이다.

유튜버 신고 인원은 2020년 9449명에서 2021∼2022년 1만명대, 2023년 2만명대에 이어 2024년 3만명대로 늘었다. 2024년에는 12·3 비상계엄 사태 이후 정치 유튜버가 급증했는데, 당시 수익 경쟁이 과열되면서 적정 과세 여부가 논란이 되기도 했다.

2024년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었다. 이들은 총 4501억원을 벌어 1인당 평균 수입이 12억9339만원에 달했다. 상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억885만원에서 70%나 뛰었다.

상위 10%는 3480명으로 총 1조1589억원의 수입을 신고했다. 1인당 평균 3억3302만원 수준이다. 반면 하위 50%는 1만7404명으로 총수입은 4286억원, 1인당 평균 수입은 2463만원에 그쳤다.

연령대별로는 30대와 40대의 활약이 두드러졌다. 30대 유튜버(1만5668명)의 총수입은 1조2471억원으로 전체 수입의 절반가량을 차지했다. 1인당 평균 7960만원이다. 1인당 평균 수입은 40대가 8675만원으로 전 연령대에서 가장 높았다. 29세 이하 유튜버는 1만2096명으로 1인당 5435만원 수준을 벌었다.