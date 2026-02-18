김대호, 이번엔 흙집?…강원도 오지 마을 임장 나선다

MBC '구해줘!홈즈'

일명 '자연인' 김대호가 오지마을의 흙집에 눈독을 들인다.

오는 19일 방송되는 MBC 예능프로그램 '구해줘!홈즈'에서는 김대호, 양세형, 양세찬, 안재현이 강원도 정선의 오지마을로 혹한기 임장을 떠나는 모습이 그려진다.

네 사람은 극한의 추위를 견뎌야 하는 마을에서 주민들이 어떤 방식으로 겨울을 나는지 살펴보기 위해, 마을 깊은 산중에 위치해 '은둔의 땅'이라 불리는 곳을 찾는다.

양세찬과 안재현은 45도 경사의 언덕을 따라 올라야 도착하는 오지마을 1호 집에 겨우 도착하는데, 함께 집안을 둘러보던 김숙은 ”자연인치고는 짐이 너무 많지 않아?”라고 당황한다.

자연 속에서 아날로그한 삶을 꿈꾼다는 집주인의 말과 달리, 집 안 곳곳은 현대적 요소들로 채워져 자연과 문명의 경계에 선듯한 분위기를 자아낸다.

김대호와 양세형은 오지마을의 또 다른 특별한 아지트인 책방 임장도 나선다.

정선 토박이 남편과 동화 작가 아내가 책을 보관하기 위해 마련한 해당 집은 마을 사람들의 사랑방으로 자리 잡은 곳이라고.

여기에 최근 시집을 낸 시인 양세형이 책방에 특별한 선물도 남겼다고 전해져 호기심을 자극한다.

다음으로 두 사람이 찾은 곳은 27년간 대기업에 몸담았던 집주인이 도시 생활을 뒤로 하고 오지마을로 들어와 매입한 흙집.

자유를 찾아 오지 살이 로망을 실현 중인 집주인에 김대호는 깊은 부러움을 표하며 “나도 언젠가 이렇게 다 내려놓고 살고 싶다”고 속내를 드러낸다.

강원도 혹한기 임장편 2탄은 오는 19일 오후 10시 '구해줘!홈즈'에서 방송된다.