"귀경길 잘 보고 있었는데"…하필 연휴에 먹통된 유튜브

연휴 마지막날 오전 1시간가량 접속 장애…"인덱싱 오류"

관심 쏠린 '유튜브 장애'…"유료 이용자 보상을"·"빠른 복구 다행"

설 연휴 마지막 날인 18일 유튜브 서비스에서 장애가 일어나면서 귀경 중에 유튜브를 시청하던 이용자들이 불편을 겪었다.



이날 오전 10시 3분경(한국시간)부터 약 1시간 뒤인 오전 11시 7분경까지 유튜브 홈페이지에 화면 송출 장애가 있었다.

설 연휴 마지막 날인 18일 오전 유튜브 모바일과 웹 버전에서 접속 오류가 발생했다. 뉴스1

유튜브 측은 "추천 시스템 문제로 홈페이지, 앱, 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈를 포함한 유튜브의 모든 화면에 동영상이 표시되지 않았다. 홈페이지가 복구됐고 완전한 해결을 위해 작업 중"이라고 공지했다.



유튜브 측은 서비스 업데이트 중 홈페이지 화면에 데이터 인덱싱 오류가 장애를 일으킨 것으로 당국에 보고했다. 데이터 인덱싱이란 특정 데이터가 어디에 있는지 주소록(인덱스)을 미리 만들어 두는 작업을 말한다.



정보기술(IT) 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터에 따르면 미국에서만 접속 장애가 30만 건 이상 보고되는 등 한국에서만 일어난 장애는 아니었다.



다만, 이날 한국은 설 명절 연휴 마지막 날로 귀경길에 유튜브를 통해 영상 콘텐츠를 보는 수요가 높은 시점이어서 이용자 불편이 쏟아졌다.



이날 사회관계망서비스 X(엑스)의 실시간 트렌드에는 '유튜브 서버', '접속 장애'가 상위권 검색어에 올랐다.



갑작스러운 서비스 장애에 해킹 피해를 의심했다가 1시간 뒤 복구 소식이 들리자 '다행'이라는 반응도 쏟아졌다.



유튜브 프리미엄 등 유료 서비스를 이용하는 일부 소비자들은 잦은 먹통에 보상책이 필요하다는 SNS 글을 올리기도 했다.



글로벌 월간 활성 이용자(MAU) 25억만명을 자랑하는 유튜브에서는 최근 크고 작은 서비스 장애가 심심찮게 일어나고 있다.



지난해 10월 16일(한국시간) 한국을 비롯해 미국과 유럽 등 전 세계에서 유튜브 및 유튜브 뮤직, 유튜브 TV에서 동영상 재생 시 오류가 발생해 원활한 작동이 이뤄지지 않았다.



한국에서는 출근 시간대 일어난 장애여서 출근 길 이용자들이 불편을 호소했다.



오류는 유튜브의 스팸 방지 보안 시스템 업데이트 과정에서 일어났으며, 이후 서비스를 되돌리는 롤백 과정을 거쳐 해결된 것으로 전해졌다.



다운디텍터에 따르면 당시 미국에서만 24시간 내 백만명이 넘는 이용자가 유튜브 이용 장애를 신고한 것으로 집계됐다.



로이터 통신은 당시 "미국과 캐나다, 호주, 영국 등에서 수십만의 유튜브 사용자가 장애를 신고했다"고 보도했다.



지난해 11월 18일(한국시간)에는 유튜브 내부 문제는 아니지만 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 업체 클라우드플레어에서 약 6시간 동안 접속 장애가 일어나면서 챗GPT, 구글, 엑스(X·옛 트위터)와 함께 유튜브에서도 접속 장애가 빚어졌다.

<연합>