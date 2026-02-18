64세 김병세, 8년 공백 끝 15살 연하와 미국서 새 삶

사라진 줄 알았던 아침드라마 스타,

8년 만에 직접 밝힌 미국 생활과 결혼 스토리

배우 김병세. JTBC 제공

한때 아침 드라마에서 얼굴을 자주 비췄던 배우 김병세가 긴 침묵 끝에 근황을 전했다. 2018년 이후 방송에서 자취를 감췄던 그는 최근 직접 카메라 앞에 서며 8년 동안 자신의 삶에 찾아온 큰 변화를 조심스럽게 털어놨다.

김병세는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘병세세상’을 통해 오랜만에 모습을 드러냈다. 지난 5일 공개된 영상 ‘어느 날 갑자기 사라진 아침 드라마의 장동건’에서 그는 한국에서의 마지막 작품이 2018년 방영된 MBC 드라마 ‘부잣집 아들’이었다며 그해를 인생의 터닝포인트로 짚었다.

김병세는 2018년 4월 미국에 거주하던 어머니가 갑작스럽게 세상을 떠났지만 드라마 촬영 일정으로 장례식에 참석하지 못했다고 고백했다. 이후 작품을 마친 같은 해 10월, 어머니 산소를 찾기 위해 미국을 방문했고 그 과정에서 지인을 통해 한 여성을 소개받게 됐다고 전했다.

배우 김병세. 유튜브 채널 ‘병세세상’ 캡처

그는 소개팅 당시를 떠올리며 “문이 열리는데 후광이 보이는 것 같았다. 선녀, 천사가 내려오는 느낌이었다”고 회상했다. 김병세는 아내와의 나이 차이가 15살이라고 언급하며 “연락처를 물어봐야겠다고 생각했지만 쉽게 말이 나오지 않았다. 고민 끝에 용기를 내 부탁했고 흔쾌히 받아 한국으로 돌아왔다”고 말했다.

김병세는 한국으로 돌아온 뒤에도 그 여성이 계속 마음에 남았고 시간이 지날수록 마음이 더 커졌다고 털어놨다. 결국 그는 3주 만에 다시 미국으로 향해 만남을 이어갔고, 이후 연락과 만남을 지속하며 관계를 발전시켜 갔다고 설명했다.

김병세는 두 사람이 만난 지 90일 만에 결혼을 약속하게 됐다며 “지금이 아니면 더 이상 결혼할 일이 없을 것 같다는 확신이 있었다”고 덧붙였다.

두 사람은 2019년 결혼했으며, 김병세는 사업가인 아내의 일과 생활 여건을 고려해 미국에 거주하게 됐다고 밝혔다.

그는 “나는 한국에서 살아도 되고 미국에서 살아도 되는 상황이었지만, 아내의 일은 연속적으로 이어지는 일이고 나는 띄엄띄엄 일을 하는 입장이어서 미국으로 오게 됐다”며 “그러면서 자연스럽게 한국 드라마와 TV 일과는 멀어졌다”고 말했다.

배우 김병세. 유튜브 채널 ‘병세세상’ 캡처

현재 김병세는 아내 초청으로 미국 영주권을 취득해 현지에서 생활 중이다. 방송 활동과는 거리가 생겼지만 배우로서의 활동 가능성은 여전히 열어두고 있다.

김병세는 방송 활동 공백에 대해 “아쉬움이 전혀 없다고 할 수는 없지만 예전만큼 부담을 느끼지는 않는다”며 “내가 현역으로서 일을 할 수 있는 조건이 된다면 더없이 감사한 일”이라고 말했다.

이어 그는 미국에서도 오디션을 몇 차례 봤다고 밝히며 한국에서도 인연이 닿는다면 다시 활동할 뜻이 있다고 전했다. 김병세는 “올해는 좀 더 많은 기회가 생기도록 노력해 볼 생각”이라며 “많은 성원 부탁드린다”고 덧붙였다.

배우 김병세. 채널A ‘내조의 여왕’ 방송 화면 캡처

한편 방송에서 자취를 감추기 전까지 김병세는 ‘노총각 배우’로 불리며 결혼에 대한 질문을 자주 받아왔다. 김병세는 1962년생으로 올해 만 64세다.

2015년 1월 방송된 채널A ‘내조의 여왕’에서 그는 “독신주의가 아니다. 어쩌다 이 지경이 됐는지 모르겠다”고 말하며 결혼에 대한 바람을 드러냈다. 당시 김병세는 “인생의 의미는 가족에게서 찾으면 좋다는 생각을 가지고 있다”고 밝히기도 했다.

노총각을 둘러싼 질문에 거침없이 응수한 장면도 있었다. 2013년 2월 방송된 JTBC ‘닥터의 승부’에 출연했을 당시, 김병세는 외로움에 대한 질문을 받자 “외로움이 내려간다 해도 다른 욕구는 유지가 된다. 특히 성욕에는 문제가 없다”고 말해 화제가 됐다.

2017년 11월 방송된 MBC ‘라디오스타’에서도 김병세는 연애 공백을 직접 언급했다. 그는 “(연애한 지) 20년이 됐다”며 “마지막으로 연애했을 때 삐삐를 사준 기억이 난다”고 말해 웃음을 자아냈다.

배우 김병세. MBC ‘라디오스타’ 캡처

그러면서 김병세는 작품 속 감정이 현실로 이어졌던 순간을 꺼냈다. 그는 “드라마를 하면서 멜로를 하게 됐는데, 어느 날은 집에 돌아와서까지 그 감정이 남아 있더라”며 “누군가를 사랑하고 싶다는 생각이 커졌지만, 결국 혼자서 참아야 했다”고 외로움을 내비쳤다.

이처럼 방송 활동을 이어가던 시절 김병세는 결혼과 거리가 먼 인물로 인식돼 왔다. 과거 방송에서 결혼에 대한 바람을 여러 차례 드러내면서도 긴 연애 공백을 고백했던 그는, 현재 미국에서 아내와 함께 가정을 꾸리고 있는 근황이 전해지며 반가움을 더했다.