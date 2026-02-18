“나 빼고 다 월 400만원 버는줄 알았더니”…절반은 300만원 미만

국내 직장인 평균 연봉 4500만원이지만

중위 연봉은 3417만원으로 평균보다 크게 낮아

“나만 낮은 건가?” 월급명세서를 보고 있는 직장인. 챗GPT 생성 이미지

‘평균 4500만원’.

최근 근로소득 신고 기준으로 본 대한민국 직장인의 연봉 수준이다. 월 400만원에 가까운 숫자로 언뜻 상당히 높아 보이지만 초고소득자가 평균을 대폭 끌어올린 착시현상이다. 대다수 직장인의 체감 소득이 평균 연봉과 차이나는 이유이기도 하다.

18일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2024년 귀속 근로소득 신고 자료’에 따르면 국내 직장인 평균 연봉은 약 4500만원, 월 약 375만원으로 나타났다.

소득 구간별로 이를 살펴보면 소수의 초고소득자가 몰리며 전체 평균 수준을 높인 것으로 분석된다.

소득 상위 0.1%에 해당하는 초고소득층 2만여명의 평균 연봉은 9억 9937만원으로 전체 평균의 22배가 넘는다. 상위 1%의 평균 연봉은 3억 4630만원으로 전체 평균의 8배 수준이다.

전체 근로자를 연봉순으로 나열했을 때 중간에 있는 사람의 소득(중위 연봉)을 보면 평균의 함정이 더 명확하게 나타난다. 같은 자료에서 중위 연봉은 3417만원(월 285만원)으로, 평균 연봉보다 1000만원 이상 낮았다. 결국 현실에서는 직장인 대다수인 절반 이상이 세전 300만원에 못미치는 월급을 받고 있는 셈이다.

최저임금 적용 등으로 비교적 하방이 단단한 하위 소득자에 비해 극단적으로 높은 상위 소득자의 차이는 같은 해 가구 소득 통계에서도 나타난다.

국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 가구 소득 상위 10%(10분위)의 연평균 소득은 2억1051만원으로 2023년 대비 1304만원(6.6%) 증가했다. 10분위 가구의 연평균 소득이 2억원을 뛰어넘은 것은 2017년 통계 작성 시작 이후 처음이다.

이에 따라 우리나라 가구 소득 상위 10%와 하위 10%의 연소득 격차는 처음으로 2억원을 넘겼다. 경기 침체가 장기화되면서 대기업과 중소기업 간 임금 격차가 커지는 등 우리 사회의 양극화가 갈수록 심화되고 있다는 지적이 나온다.