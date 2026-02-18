메뉴보기메뉴 보기 검색

설 연휴 끝, 서울역 가득 메운 귀경 행렬 [한강로 사진관]

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
이재문 기자
구글 네이버 유튜브
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.  
설 연휴 마지막날인 18일 서울역에서 귀경객들이 일상으로 돌아가기 위해 발걸음을 옮기고 있다. 이재문 기자
설 연휴 마지막날인 18일 서울역에서 귀경객들이 일상으로 돌아가기 위해 발걸음을 옮기고 있다. 이재문 기자

설 연휴 마지막 날인 18일 서울역 대합실과 승강장이 귀경객들로 붐비고 있다. 고향에서 가족과 명절을 보낸 시민들이 양손 가득 선물 상자와 여행가방을 들고 서울로 돌아오면서 역사 안은 종일 활기를 띠었다.

경부선과 호남선 등 주요 노선 열차가 도착할 때마다 승강장 출입문 앞에는 인파가 한꺼번에 몰렸고, 개찰구와 에스컬레이터 주변에는 긴 줄이 이어졌다. 열차 도착 안내 방송이 울리자 대합실 곳곳에서 이동하는 발걸음이 빨라졌고, 플랫폼은 순식간에 사람들로 가득 찼다.

서울역 광장 앞 택시 승강장과 버스 환승센터에도 귀경객들이 몰리며 긴 대기줄이 형성됐다. 일부 시민들은 짐을 끌고 지하철로 향하며 분주한 모습을 보였다.

코레일은 귀경 수요에 대비해 임시열차를 추가 편성하고 역사 내 안전요원을 배치해 혼잡 관리에 나섰다. 안내 방송이 반복적으로 흘러나오는 가운데, 명절의 여운을 뒤로한 채 시민들은 다시 일상으로 발걸음을 옮겼다.

이재문 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기