고윤정·김선호 "첫 키스한 오로라 호수 어디?"

사진=넷플릭스

로키산맥부터 가마쿠라까지 드라마 방영 이후 여행 검색과 예약 수요가 급증하며 알버타·토스카나 등 촬영지가 화제가 되고 있다.

글로벌 1위를 기록한 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 아름다운 러브스토리와 더불어 압도적인 풍경으로 시청자를 사로잡고 있다. 슬램덩크로 유명해진 일본 소도시, 캐나다 로키산맥 아래 펼쳐진 호수, 이탈리아의 그림 같은 공중도시까지. 촬영지를 따라가는 것만으로도 하나의 완성도 높은 여행 코스가 만들어진다는 평가다. 하나투어에 따르면 방송 이후 관련 지역 검색과 예약이 약 2배가량 증가한 것으로 나타났다. 드라마 속 명장면이 탄생한 실제 장소에 관심이 집중되는 흐름이다.

16일 여행업계에 따르면 작품의 배경이 된 지역들에 대한 여행 수요가 실질적인 예약 증가로 이어지고 있는 것으로 파악된다. 하나투어의 실시간 검색 데이터 분석 결과, 방영 직후 캐나다·일본·이탈리아 관련 키워드 검색량이 평소 대비 크게 늘어난 것으로 집계됐다. 설 연휴와 겨울방학 성수기가 겹치면서 ‘성지순례형’ 해외여행 예약도 활기를 보이고 있다는 설명이다.

‘로맨틱 트립’의 첫 로케이션이었던 캐나다에서는 이른바 ‘캐네디언 로키스’ 일대가 주요 무대로 등장했다. 밴프, 캔모어, 카나나스키스, 캘거리 등 서부 캐나다 대표 여행지가 연이어 화면에 담겼다. 특히 알버타주 로키산맥 일대는 검색 증가 폭이 두드러진 지역으로 꼽힌다.

차무희(고윤정)와 주호진(김선호)의 첫 키스 장면은 산악 마을 캔모어의 호수 ‘쿼리’에서 촬영됐다. 에메랄드빛 호수 위로 산과 숲이 비치며 한 폭의 그림 같은 장면을 완성한 곳이다.

일본에서는 도쿄 근교 가마쿠라와 에노시마가 주목받고 있다. 바닷가를 배경으로 한 감성적인 장면이 SNS를 통해 확산되면서 2~3일 단기 일정 상품에 대한 관심이 높아지는 추세다. 두 인물의 첫 만남 장면 역시 가마쿠라 해안 마을에서 촬영됐다. 만화 ‘슬램덩크’ 배경지로 잘 알려진 지역으로, 해안 도로와 녹색 전차, 소박한 기차역 풍경이 작품에도 그대로 등장했다.

사진=넷플릭스

이탈리아 또한 예외는 아니다. 토스카나 전원 풍경과 남부 해안 도시를 배경으로 한 장면이 공개된 이후 로마·피렌체·토스카나를 잇는 일주 상품 검색량이 눈에 띄게 증가하는 분위기다. 극 중 차무희를 놀라게 했던 고성 장면은 토스카나주 시에나의 몬탈치노 성과 중부 지역 성곽 마을 치비타 디 반뇨레조를 교차 편집해 완성됐다. 14세기에 세워진 몬탈치노 성에서는 포도밭과 중세 마을이 어우러진 토스카나 풍경이 한눈에 펼쳐진다.

각본을 맡은 홍자매(홍정은·홍미란)는 “로맨스가 절정에 달하는 장면이어서 가장 낭만적인 분위기의 고성을 선택했다”고 밝혔다.

여행업계 관계자는 “영상 콘텐츠가 실제 예약으로 전환되는 속도가 과거보다 빨라졌다”며 “OTT 글로벌 동시 공개 효과까지 더해지면서 해외 촬영지에 대한 관심이 빠르게 확산되는 분위기”라고 전했다.

업계에서는 이를 ‘이사통 효과’로 해석한다. 단순한 배경 노출을 넘어 인물의 감정과 서사가 결합된 공간이 시청자에게 강하게 각인되면서 여행 욕구를 자극했다는 분석이다. 콘텐츠 소비가 곧 여행 소비로 이어지는 ‘콘텐츠 투어리즘’ 흐름이 다시 한 번 확인되는 모습이다.

또 다른 관계자는 “방영 기간 동안 검색과 예약 증가세가 이어지고 있다”며 “로키산맥부터 가마쿠라, 토스카나까지 김선호와 고윤정이 만든 글로벌 ‘이사통 여행 지도’를 따라가는 트렌드가 형성되고 있다”고 전했다.