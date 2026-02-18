‘빚투’ 느는데… 신용대출 최저금리 年 4%대 뚫었다

4대 시중銀 4.01~5.38% 집계



은행채 1년물 금리 상승 영향

14개월 만에 하단 3%대 깨져

주담대 금리도 상승세 이어가

이자 상환부담 가계 ‘뇌관’ 우려

시중은행의 신용대출 최저 금리가 1년2개월 만에 연 4%를 돌파한 것으로 나타났다. 주식 활황에 편승해 빚 내서 투자하려는 수요가 급증하는 시점과 맞물리면서 이자 상환 부담 등 가계 경제의 뇌관이 될 수 있다는 우려가 나온다.



18일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 지난 13일 기준 신용대출 금리는 연 4.01~5.38%로 집계됐다. 2024년 12월 이후 3%대를 유지해 오던 금리 하단이 약 14개월 만에 4%대에 진입했다. 대출 금리의 지표가 되는 은행채 금리 상승과 가계대출을 억제하려는 금융 당국의 조치가 함께 작용한 결과로 분석된다. 은행채 1년물 금리는 최근 한 달 사이 연 2.785%에서 2.943%로 올라 조달 비용 상승을 견인했다. 금융권 관계자는 “최근 주담대 고정금리 지표인 은행채 5년물보다 신용대출 금리 지표인 1년물 등 단기물이 더 많이 오르면서 신용대출 금리가 4%대를 넘어섰다”고 설명했다.



주담대 금리도 상승세를 이어갔다. 주담대 혼합형(고정) 금리(연 4.360∼6.437%) 하·상단은 은행채 5년물 금리 상승(+0.107%포인트)과 함께 각각 0.230%포인트, 0.140%포인트 높아졌다. 주담대 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.830∼5.731%)는 관련 지표인 코픽스(COFIX·2.890%)에 변화가 없음에도 0.1%포인트 가까이 올랐다.



시중에서 3%대 저금리 대출 상품이 사라지는 상황에서 신용대출과 마이너스통장 잔액은 최근 증가세를 보이고 있다. 코스피 5000 시대에 투자 자금을 마련하려는 이들, 정부의 강력한 대출 규제로 주담대가 묶인 이들이 신용대출로 몰리는 풍선효과가 나타나면서다. 5대 은행의 주담대가 지난 12일 기준 5793억원 줄어든 가운데 신용대출 잔액은 950억원 증가했다. 통상 연초에는 성과급 유입 등으로 신용대출 상환이 활발해 잔액이 줄어드는 것이 일반적임에도 올해 1∼2월 신용대출이 늘어난 것은 이례적이란 평가가 나온다.



대표적인 ‘빚투’(빚내서 투자) 통로인 마이너스통장(신용 한도대출) 잔액도 최근 증가세로 돌아섰다. 지난해 11월 40조837억원으로 3년 만에 월말 기준 최대 기록을 세운 마이너스통장 잔액은 지난달 말 39조6900억원으로 감소했는데, 이달 들어 다시 39조9886억원(10일 기준)으로 반등했다. 투자 자금 수요로 은행 신용대출이 불어나는 상황에 금리가 계속 뛰면 사용자들의 이자 부담이 커질 것으로 보인다.