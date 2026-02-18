태극기 내걸고 “테슬라에 지원하라”

머스크 “韓 반도체 인재 구한다”

SNS에 AI 엔지니어 채용 공유

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 태극기 이모티콘을 달며 한국 반도체·인공지능(AI) 인재 찾기에 나섰다.



머스크는 17일(현지시간) 자신의 X(옛 트위터)에 테슬라코리아의 AI 칩 디자인 엔지니어 채용 공고를 공유하며 16개의 태극기 이모티콘을 올렸다. 그는 “만약 당신이 한국에 거주하고 있고 칩 디자인, 패브리케이션(팹), AI 소프트웨어 분야에서 일하고 싶다면 테슬라에 지원하라”고 적었다. 지난 15일 테슬라코리아는 “세계 최고 수준의 대량생산 AI 칩 개발에 함께할 인재를 찾는다”고 채용 공고를 냈다.

테슬라코리아의 AI 칩 디자인 엔지니어 채용 공고를 공유하며 태극기 이모티콘을 올린 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 X(옛 트위터). 일론 머스크 X 캡처

머스크가 공개적으로 한국 인재들을 유치하려는 건, 세계적으로 AI 인프라에 대한 투자가 확대되는 가운데 반도체 강국으로 꼽히는 한국의 인재들을 영입해 AI 경쟁력을 강화하려는 의도로 풀이된다. 테슬라는 현재 자체 개발한 자율주행 자동차 및 휴머노이드 로봇용 AI칩을 생산하고 있다. 지난해 7월 삼성전자와 23조원 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) 공급 계약을 체결하고 차세대 AI칩인 A16을 삼성전자의 미국 테일러 공장에서 생산하기로 했다.



최근 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 제조사 3사와 TSMC 간 채용 경쟁에 미국 빅테크까지 가세하면서 반도체 인재를 둘러싼 경쟁이 치열해질 것이라는 전망이 나온다. 실제로 엔비디아, 구글, 브로드컴 등 빅테크가 미국에서 HBM 엔지니어를 채용 중인 것으로 전해졌다.