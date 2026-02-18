설 연휴 마지막 날 유튜브 ‘먹통’ 소동

‘데이터 인덱싱’ 오류로 접속 장애

귀경길 이용자들 1시간가량 불편

설 연휴 마지막 날인 18일 오전 10시 3분쯤부터 11시 7분쯤까지 1시간가량 유튜브 모바일과 웹 서비스에서 접속 장애가 일어나 이용자들이 불편을 겪었다.



유튜브 측은 이후 공식 블로그와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “추천 시스템 문제로 홈페이지, 앱, 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈를 포함한 유튜브의 모든 화면에 동영상이 표시되지 않았다”며 “현재 문제가 해결돼 모든 플랫폼이 정상으로 돌아왔다. 기다려주셔서 감사드린다”고 공지했다.

유튜브 캡처

유튜브 측은 서비스 업데이트 중 홈페이지 화면에 데이터 인덱싱 오류가 장애를 일으킨 것으로 당국에 보고했다. 데이터 인덱싱이란 특정 데이터가 어디에 있는지 주소록(인덱스)을 미리 만들어 두는 작업을 말한다. 유튜브 측은 문제가 되는 데이터를 차단하면서 홈페이지 화면을 정상화했다.



정보기술(IT) 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터 사이트에서는 이날 오전부터 유튜브 장애에 대한 수치가 급상승했고 미국에서만 접속 장애가 최대 34만건 이상 보고됐으나 오전 11시 7분쯤 지나 해소됐다.



유튜브TV와 구글 등도 각각 9000여건과 2000여건의 접속 장애 보고가 있었으나 정상화됐다. 다운디텍터는 이용자가 직접 보고한 건수를 바탕으로 수치를 표시하므로, 실제 장애를 겪은 이용자는 훨씬 많을 것으로 추정된다. 설 명절 연휴 마지막 날 귀경길 등에 유튜브를 이용하던 사람들은 불편을 겪었다. 사회관계망서비스 X(엑스)의 실시간 트렌드에는 ‘유튜브 서버’, ‘접속 장애’가 상위권 검색어에 오르기도 했다.



이 같은 장애는 한국과 미국 외에도 영국, 호주, 멕시코, 일본, 인도 등 여러 국가에서 보고됐다.



다운디텍터에 따르면 유튜브 외에도 아마존웹서비스(AWS)와 클라우드플레어 등도 같은 시간 장애를 겪었다가 회복된 것으로 나타났다. 유튜브는 지난해 10월과 12월에도 전 세계에서 동영상이 재생되지 않는 장애를 일으킨 바 있다.