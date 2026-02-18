트럼프 “日 대미투자 시작”… 韓 압박 고조

52조원 ‘1호 프로젝트’ 3개 발표

텍사스 석유·조지아 광물 등 투자

“‘관세’ 없인 불가능 했을 것” 강조

韓 대미투자 지연 문제 삼을 듯

미국이 일본과 체결한 통상·관세 합의에 따라 일본이 미국에 투자하기로 한 5500억달러(약 796조원) 투자 약속에 따른 첫 번째 프로젝트 3개가 발표됐다. 한국의 대미투자 약속 이행 여부를 문제 삼아 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 재인상을 압박하고 있는 가운데 일본의 대미투자 프로젝트가 첫발을 뗀 것이다.



트럼프 대통령은 17일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “일본과의 거대한 무역합의가 막 출범했다”며 “일본은 이제 공식적, 재정적으로 미국에 대한 5500억달러 투자 약속에 따른 첫 번째 투자 세트를 추진하고 있다”고 적었다. 그러면서 “오늘 나는 위대한 텍사스주의 석유·가스, 오하이오주의 발전, 조지아주의 핵심광물 등 전략적 영역에서의 세 가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘다”고 강조했다. 첫번째 투자 규모는 350억 달러(약 52조원)으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 “이들 프로젝트의 규모는 매우 크다. 그리고 하나의 특별한 단어인 ‘관세’가 없이는 불가능했을 것”이라며 “내가 세 차례 승리한 오하이오의 가스발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며, 아메리카만의 액화천연가스(LNG) 시설은 수출과 나아가 우리나라의 에너지 패권을 이끌 것이다. 또한 핵심광물 시설은 외국 공급원에 대한 우리의 어리석은 의존을 끝낼 것”이라고 설명했다. 트럼프 대통령은 이어 “미국은 다시 건설하고 있다. 미국은 다시 생산하고 있다. 그리고 미국은 다시 이기고 있다”며 “이는 미국과 일본 모두에 매우 흥분되고 역사적인 순간”이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 그간 일본의 대미투자가 지연되고 있다고 불만을 제기한 것으로 알려졌다. 일본은 지난 12일 아카자와 료세이 경제산업상을 워싱턴에 파견해 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담하는 등 미국과 대미투자 1호 안건을 논의해 왔다.



트럼프 대통령은 한국에도 대미투자의 신속한 이행을 촉구하고 있어 이번 일본의 대미투자 프로젝트 발표가 한국에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.



앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 한미 무역합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 위협한 바 있다. 한국은 김정관 산업통상부 장관, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장 등을 파견해 미국 측과 논의해 왔다. 관세 재인상을 위한 행정명령 발표, 관보 게재 등 미국의 후속 조치는 현재까지 이뤄지지 않았다.