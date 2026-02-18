반려견 놀이터에 ‘낚싯바늘 빵’… CCTV서 용의자 포착

오토바이 번호판 파악

전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견돼 사실관계를 조사 중인 행정 당국이 범행 당시 상황으로 추정되는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했다.

18일 나주시에 따르면 시는 현장 조사를 통해 확보한 금천면 일대 영상 중 낚싯바늘이 박힌 빵을 던지는 것으로 보이는 영상을 지난 16일 경찰에 제출했다.

전남 나주 금천면에 있는 나주반려견놀이터에서 발견됐다고 알려진 낚싯바늘 박힌 빵. 사진=엑스(X) 캡처

지난 14일 오전 6시 50분쯤 반려견 놀이터 인근 부지를 촬영한 이 영상에는 신원 미상의 인물이 타고 온 오토바이에서 내린 뒤 비닐봉지를 놀이터로 던지는 모습이 담겼다.

한손으로 쥘 수 있는 물체를 비닐봉지에서 꺼내 같은 방향으로 2∼3차례 던지는 모습과 오토바이를 타고 놀이터를 떠나는 모습도 녹화됐다.

별개로 기존 놀이터 안 쓰레기통에서 발견된 빵 3개 이외에도 낚싯바늘이 박힌 빵 2개를 인근 부지에서 추가로 찾아냈다.

당일 놀이터 인근에 안개가 짙게 끼면서 오토바이 번호판과 인물의 인상착의 등을 뚜렷하게 구분하지는 못했지만, 나주시는 이 인물이 ‘낚싯바늘 빵’을 놀이터로 던진 것으로 추정하고 경찰에 영상 분석·수사를 의뢰했다.

나주시 관계자는 “영상을 확인한 결과 수상한 행동이 확인돼 경찰에 영상을 넘겼다” 며 “이용객들의 안전 관리에 문제가 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

지난 1일부터 한 달간 시범 운영에 들어간 이 반려견 놀이터에서는 지난 14일 오전 11시쯤 낚싯바늘이 박힌 빵이 발견됐다.

이 놀이터는 반려견을 키우는 시민들을 위해 조성됐으며, 지난 1일부터 한 달간 시범 운영 중이다. 정식 개장 예정인 3월부터는 동물 등록을 마친 시민만 QR코드를 통해 출입할 수 있도록 운영 체계를 강화할 계획이다.