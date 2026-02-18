美 해양행동계획… K조선 기반 흔들까

美 조선업 재건 ‘한·일협력’ 명시

초기엔 동맹국서 단계적 美 건조



업계 “북미 LNG 운반선 ‘대어’

단기간에 美 생산 전환 어려워”

미국이 조선업 재건을 국가 전략으로 격상한 ‘해양행동계획(Maritime Action Plan·MAP)’을 발표하면서 북미 액화천연가스(LNG) 프로젝트 확대 국면과 맞물린 한국 조선업계의 전략에도 관심이 쏠린다.



18일 업계에 따르면 미국 정부가 지난 13일(현지시간) 발표한 MAP는 최소 1500억달러(약 217조원) 규모의 조선업 전용 투자 확보를 명시했다. 한국·일본 등 동맹과의 협력을 기반으로 미국 조선산업을 재건하겠다는 게 골자다.

2025년 12월 22일(현지시간) 미국 필라델피아 한화필리조선소 독(건조시설)에서 근로자들이 선체 하부에서 용접 후 마무리 작업을 하고 있다. 연합뉴스

특히 여러 척을 발주할 때 초기 물량은 동맹국 조선소에서 건조하도록 허용하되, 동시에 미국 내 조선소 인수·지분 투자 등을 통해 단계적으로 미국 현지에서 생산하도록 유도하는 ‘브리지 전략’이 포함됐다. 대형 상선 건조 인프라가 부족한 미국의 현재 처지를 감안한 조치로 풀이된다.



이와 관련, MAP가 국내 조선업 기반을 위협하는 것 아니냐는 우려도 나오지만 우리 조선업계에서는 당장 그럴 가능성이 작다고 본다. LNG 운반선과 같은 고난도 대형 상선은 단기간에 미국 내 건조로 전환되기 어렵기 때문이다. 최근 루이지애나·델핀 등 북미 LNG 수출 프로젝트가 최종투자결정(FID)을 전후해 본격화하면서 LNG 운반선 발주도 가시화하고 있다. 북미 LNG 프로젝트는 미국산 LNG 생산·수출 확대를 위한 대형 가스전 및 액화 설비 개발 사업으로, 프로젝트 확정 시 LNG 운반선 발주가 잇따른다는 점에서 ‘대어’로 꼽히는 사업이다.



엄경아 신영증권 애널리스트는 “미국 내 조선 인프라가 충분히 갖춰지지 않은 상황에서 LNG 운반선을 곧바로 현지 생산으로 전환하기는 현실적으로 어렵다”며 “미국산 LNG가 중국이 아닌 다른 지역으로 수출되는 구조라면 한국 조선소에 발주할 가능성이 높다”고 말했다.