[부고] 송말순씨 별세 외

▲송말순씨 별세, 박수정씨 모친상, 손종하씨(한국공항공사 운영본부장) 장모상=17일 가톨릭대학교 인천성모병원 발인 19일 오전 7시 (032)517-0710
▲이란옥씨 별세, 정영현씨(서울경제신문 테크성장부장) 모친상=18일 삼성서울병원 발인 20일 오전 5시 (02)3140-3151
▲목윤상씨 별세, 목영숙·목영진·목영만씨 부친상, 김관영씨(전북도지사) 장인상=18일 서울성모병원 발인 20일 오전 6시30분 (02)2258-5979
▲류창하씨 별세, 우애순씨 남편상, 류태한·철한(BGF리테일 경영지원부문장)·한숙·한규·한기·귀남씨 부친상=17일 서안동농협 장례식장 발인 20일 오전 8시 (054)854-9980
▲신상학씨 별세, 김종순씨 남편상, 신진아·영섭씨 부친상, 신중진씨(한양대 국어국문학과 교수) 장인상=18일 은평성모병원 발인 20일 오전 9시 (02)2030-4461
