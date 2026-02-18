메뉴보기메뉴 보기 검색

‘美 인권운동 대부’ 잭슨 목사 잠들다

임성균 기자 imsung@segye.com
흑인·소외계층 권익 향상 앞장
트럼프 “깊은 위로와 애도 전해”

미국의 저명한 흑인 인권운동가로 대권에도 도전했던 제시 잭슨 목사가 84세를 일기로 별세했다.

17일(현지시간) 유족은 성명을 통해 잭슨 목사의 부고를 알리며 “아버지는 전 세계의 억압받고 소외된 이들을 섬기는 지도자였다”고 추모했다. 잭슨 목사는 파킨슨병 진단을 받은 뒤 투병 중이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “깊은 위로와 애도를 전한다”며 “제시는 보기 드문 자연 같은 존재였다”고 칭송했다. 잭슨 목사가 압도적이고 대단한 인물이었다는 뜻으로 풀이된다. 조 바이든, 버락 오바마 전 대통령 등 민주당 출신 전직 미국 대통령들도 추모 행렬에 동참했다.

잭슨 목사는 그의 멘토였던 마틴 루서 킹 목사가 주도한 1960년대 격동적인 민권 운동 시절부터 흑인과 소외계층 권익 향상에 앞장서 왔다. 잭슨 목사는 2023년 회장직 사임 전까지 50년 이상 레인보우푸시연합(RPC)을 이끌며 인권 운동에 투신했다. RPC는 흑인, 여성, 성소수자 등 소외계층을 대변하는 단체로, 미국의 첫 흑인 대통령 버락 오바마의 대선 승리를 뒷받침한 토대가 됐다는 평가를 받았다. 잭슨 목사는 1984년과 1988년 민주당 대통령 후보 경선에 출마해 흑인 유권자들과 백인 자유주의자들의 지지를 끌어내며 선전했다. 오바마 전 대통령 이전까지 흑인으로서 잭슨 목사만큼 주요 정당의 대통령 후보 지명에 근접한 인물은 없었다.

한국과의 인연도 돋보인다. 잭슨 목사는 1986년 한국을 방문해 비무장지대(DMZ)를 방문하고 가택연금 상태였던 고(故) 김대중 전 대통령을 만나 지지를 표명하기도 했다.

임성균 기자

