남편 잃고 건강까지 흔들렸던…두 딸 엄마 사강이 택한 길

자궁내막증 수술 고백 뒤 공개한 근황

22년 만에 다시 학생 됐다

차분한 표정으로 근황을 전하는 배우 사강. SBS Plus, E채널 ‘솔로라서’ 방송 화면 캡처

남편을 떠나보낸 뒤 두 딸과 일상을 이어가고 있는 배우 사강이 새로운 근황을 전했다. 또 하나의 도전을 시작했다고 밝혀 관심을 모은다.

사강은 자신의 SNS를 통해 “대학 졸업하고 22년 만에 다시 학생이 됐다”며 대학원에 입학해 학업을 이어가고 있다고 알렸다. 게시물에는 응원의 메시지가 이어졌다. 해당 글은 2025년 12월 17일 공개된 것으로, 그는 다시 학생이 된 근황과 함께 수업 중 기억에 남는 이야기도 소개했다.

사강이 선택한 전공은 디지털돌봄학과다. 그는 ‘플로리싱(Flourishing)’이라는 개념을 언급하며 “‘개인의 잠재력을 최대한 발휘해 번성하고 활짝 꽃피우는 상태’라는 뜻인데, 긍정적이고 의미 있는 삶을 살아가는 상태로 정의하는 점이 특히 인상 깊었다”고 전했다.

그러면서 비슷한 고민을 하고 있는 이들을 향해 “만약 지금 ‘이 나이에 가능할까?’ 고민하고 계시다면, 그게 무엇이든 한 발만 내디뎌 보라”고 말했다. 이어 “그것이 플로리싱의 시작점이 될 것이라고 확신한다”고 강조했다.

학과 점퍼를 입고 캠퍼스에서 포즈를 취한 배우 사강. 사강 인스타그램 캡처

또한 “사회복지 관련된 공부를 하고 있다. 궁금한 게 있다면 DM을 달라”고 밝히며 학업 분야도 공개했다. 이와 함께 대학교 백주년기념관 앞에서 학과 점퍼를 입고 찍은 사진을 올리고 “교수님 과잠 빌려 입고 좋아라”라는 글을 덧붙였다.

한편 사강은 새로운 도전을 알리기 전까지 가족사를 비롯해 여러 개인적인 일을 겪어왔다.

사강은 2007년 4살 연상의 댄서 출신 남편 고(故) 신세호씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 중학교 시절부터 오빠·동생 사이로 지내다 연인으로 발전한 두 사람은 2007년 부부의 연을 맺었으며, 결혼 이후에도 여러 예능 프로그램을 통해 단란한 가정을 공개해왔다.

2012년에는 남편 내조와 육아에 전념하기 위해 연예계 활동을 잠정 중단하고 미국에서 생활하기도 했다. 이후 2015년 귀국해 가족과 함께 SBS ‘오 마이 베이비’, E채널 ‘별거가 별거냐’ 등에 출연하며 일상을 공유했으며, SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 등에서도 남편에 대해 언급하며 애정을 드러낸 바 있다.

과거 예능 프로그램에 함께 출연한 배우 사강과 남편, 딸의 모습. 유튜브 채널 ‘SBS Plus 스플스’ 캡처

그러나 사강은 2024년 1월 갑작스럽게 남편을 떠나보내는 일을 겪었다. 단란한 가정을 공개해왔던 만큼, 당시 비보가 전해지자 추모와 함께 위로의 메시지가 이어졌다.

남편과 사별한 이후에는 건강 문제로도 힘든 시간을 보냈다. 그는 지난해 4월 SBS Plus, E채널 ‘솔로라서’에 출연해 자궁내막증 수술을 받았다고 밝히며 당시 내장이 약 7cm 정도 파열된 위중한 상태였다고 고백했다.

이후 같은 해 6월 자신의 SNS를 통해 수술과 치료 과정을 보다 자세히 설명했다. 그는 “자궁내막증 확진 후 수술로 입원하기 전날까지 별다른 증상이 없었다. 그냥 ‘불규칙하다?’라는 느낌 정도였다”고 밝혔다. 이어 “입원하는 당일, 자고 일어나자마자 이제껏 겪어보지 못한 아픔으로 서는 것조차 힘든 몸을 이끌고 병원으로 향했다”고 덧붙였다.

SBS Plus, E채널 ‘솔로라서’ 출연 당시 배우 사강의 모습. 유튜브 채널 ‘E채널’ 캡처

수술 이후에는 재발 방지를 위해 호르몬 약을 복용 중이라고 밝혔다. 그는 “약을 먹은 지 3개월 반이 지났는데 체중 증가는 관리로 가능하고, 갱년기 증상은 현재까지 없다”고 말했다. 이어 “재발 확률이 45~50% 정도라 약을 잘 먹어야 한다”고 설명했다.

사강은 이후 자신의 일상과 근황을 조금씩 공유하며 다시 앞으로의 시간을 준비하고 있다. 남편 사별과 건강 고비를 차례로 지나온 가운데, 대학원 진학이라는 새로운 선택을 알린 그의 행보에 응원이 이어지고 있다.