[올림픽] 마돈나, 피겨 선수 글렌에 히트곡 사용 허락…응원 영상도

은반 달군 피겨 저작권 논란…글렌은 쇼트 프로그램서 아쉬운 실수

팝스타 마돈나가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 미국 피겨 스케이팅 여자 싱글 국가대표 앰버 글렌에게 응원 메시지를 보내 화제를 모으고 있다.



마돈나는 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨 스케이팅 여자 싱글 쇼트 프로그램 경기에 앞서 글렌에게 영상 메시지로 "넌 훌륭한 스케이터로 강하고 아름답고 용감하다"며 "우승하지 못할 이유가 없다. 금메달을 따길 바란다"고 격려했다.



마돈나가 직접 응원에 나선 건 글렌이 그의 히트곡인 '라이크 어 프레이어'(Like a prayer)를 쇼트 프로그램 음악으로 쓰고 있기 때문이다.



이번 대회에서는 유독 피겨 스케이팅 프로그램 음악의 저작권 문제가 화두가 됐고, 일각에선 글렌을 포함해 대중음악을 사용하는 선수들이 저작권 문제를 해결하지 못하면 올림픽 무대에 설 수 없을 것이라고 전망하기도 했다.

사진=로이터연합뉴스

글렌은 최근 관련 질문에 "마돈나가 이 음악 사용을 허락하지 않는다면 아쉽지만 어쩔 수 없다"면서 "그래도 마돈나가 사용 거절 메시지라도 보내준다면 큰 영광일 것"이라고 했다.



그러나 마돈나는 흔쾌히 사용을 허락하면서 글렌에게 응원 메시지도 보냈다.



마돈나의 응원과 달리, 경기 결과는 아쉬웠다.



글렌은 연기 후반부 트리플 루프 점프를 2회전 점프인 더블로 처리하면서 해당 요소에서 '0점'을 받았고, 총점 67.39점으로 전체 13위로 밀렸다.



사실상 금메달 경쟁은 어려워졌다.



그는 키스 앤드 크라이 존에서 점수를 기다리면서 펑펑 눈물을 쏟았다.







글렌은 프리 스케이팅 프로그램도 저작권 이슈에 시달렸다.



그는 캐나다의 아티스트 세브 맥키넌이 발표한 '더 리턴'(The Return)을 사용하나 맥키넌이 자신의 소셜미디어를 통해 "사용 허가를 받지 않았다"고 밝혀 문제가 불거졌다.

이후 글렌은 팀 이벤트(단체전) 출전 직전 직접 맥키넌에게 연락해 저작권 문제를 원만히 해결했다.



이에 앞서 피겨 스케이팅 남자 싱글에 출전한 스페인 국가대표 과리노 사바테도 저작권 문제로 곤욕을 치렀다.



그는 인기 애니메이션 '미니언즈'의 오리지널 사운드 트랙에 맞춰 쇼트 프로그램을 준비했으나 저작권을 보유한 유니버설 픽처스의 반대로 올림픽 프로그램을 급히 수정해야 했다.



이후 유니버설 픽처스는 음악 사용을 허락했고, 사바테는 극적으로 미니언즈 음악에 맞춰 올림픽 무대에 설 수 있었다.



국제빙상경기연맹(ISU)은 피겨 스케이팅계의 음악 저작권 문제를 적극적으로 해결하겠다는 입장이다.



콜린 스미스 ISU 사무총장은 지난해 "현재 대형 음반사 관계자들과 저작권 문제를 풀어가고 있다"며 "해결할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>