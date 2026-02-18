2월 서울 아파트 매매 10건 중 9건 ‘15억 이하’

이달 들어 서울 아파트 매매 계약 10건 중 9건은 15억원 이하인 것으로 나타났다. 주택담보대출 최대한도(6억원)를 받을 수 있는 15억원 이하 아파트에 매수세가 몰리는 것이다.

18일 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 이날 기준 2월 서울 아파트 매매 975건 중 850건(87.2%)이 15억원 이하로 집계됐다. 현재까지 등록된 서울 아파트 매매 계약 10건 가운데 9건꼴이 15억원 이하인 셈이다.

18일 오전 서울 중구 남산에서 바라본 서울 도심 아파트 모습. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 올해 1월부터 현재까지 등록된 서울 아파트 매매 계약 5684건 중 가액대 15억원 이하 아파트의 비중이 81.4%(4627건)로 집계됐다. 뉴시스

정부는 지난해 ‘6·27 대책’에서 수도권·규제지역의 주담대 한도를 최대 6억원으로 제한했다. 이어 ‘10·15 대책’에서는 한도를 차등화해 대출 규제를 더욱 강화했다. 15억원 이하 주택은 기존대로 6억원의 주담대를 받을 수 있지만 15억 초과∼25억원 이하의 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 한도가 축소됐다.

15억원 이하 아파트에 매수세가 집중되는 현상은 갈수록 더 뚜렷해지고 있다. 10·15 대책 이후 15억원 이하 서울 아파트 매매 비중은 지난해 10월16일∼31일 64.6%에서 11월 73.2%, 12월 81.5%로 상승했다. 아파트 매매 계약 신고 기한(30일)이 아직 끝나지 않은 지난달은 80.2%로, 전달에 이어 80%를 이미 넘어섰다.

중저가 아파트가 밀집한 서울 외곽지역의 거래량도 늘어나고 있다. 올해 들어 서울에서 매매가 가장 많은 지역은 노원구(671건)였다. 이어 성북구(395건), 강서구(373건), 구로구(355건), 송파구(318건), 동대문구(287건) 등 순이었다.

외곽지역 아파트 가격이 15억원으로 수렴하는 현상도 나타난다. 고가 아파트와 격차를 메우며 ‘키 맞추기’가 본격화되는 것이다. 서울 성북구 길음동 길음뉴타운9단지래미안 전용면적 114.86㎡(2층)는 지난 5일 14억9500만원에 거래되며 9일 전 같은 층 매매가(13억8000만원)보다 1억원 이상 올랐다. 서울 구로구 신도림동 대림2차 전용 101.48㎡(23층)는 지난 3일 14억9000만원에 팔리며 최고가를 경신했다.