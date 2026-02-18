한울본부, 피아노 마스터 클래스 성료

상고문화제(冬) 피아노 콩쿠르 대상 수상자 강세영 학생 마스터 클래스 수료

한국수력원자력 한울원자력본부는 지난 12월 20일 개최한 제3회‘한울 상고문화제 겨울(冬)편’ 「피아노 콩쿠르」 대상(한울원자력본부 본부장상) 수상자 울진초등학교 강세영 학생은 총 10회의 피아노 마스터 클래스를 수료했다고 18일 밝혔다.

마스터는 현직 피아니스트인 박미정 님으로 테크닉, 음악적 해석, 무대 표현 등을 강세영 학생의 수준과 성향에 맞춘 1:1 밀착 지도 방식으로 진행했다.

한울본부 상고문화제 피아노 콩쿠르 마스터 클래스 시행 모습. 한울본부 제공

강세영 학생 부모님은 “콩쿠르와 마스터 클래스를 통해 아이의 재능을 발견하고 아이의 미래에 대해서도 다시생각해 보는 계기가 됐고, 아이들을 위한 귀한 기회를 주셔서 진심으로 감사드린다”라며 높은 만족감을 나타냈다.

피아니스트 박미정 님은“세영이는 기본기가 탄탄하고 표현력이 탁월했으며 세영이를 비롯한 울진의 아이들이 악기와 친근해지며 음악과 함께 인문학적으로 성장할 수 있길 바란다”라고 격려했다.

이세용 한울본부장은“2026년에도 울진의 아이들을 위한 문화예술 프로그램을 지속적으로 운영할 것이고, 미래 세대를 위한 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다”라고 말했다.